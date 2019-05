Egresan 164 alumnos de preparatoria del Colegio Centro Unión

San Juan del Río, 29 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Alumnos de las tres secciones, primaria, secundaria y preparatoria, así como personal docente y padres de familia del Colegio Centro Unión, participaron en la celebración eucarística para agradecer a Dios por el ciclo escolar que termina.

Durante la celebración el Director General del Colegio, Gabriel Zavala, invitó a los jóvenes de preparatoria, que son quienes migrarán a otra institución, a no olvidar los valores que adquirieron durante su permanencia en el Colegio, así como a portar siempre con orgullo esta institución.

“Recuerden que su misión es hacer del mundo una sola familia, construyendo siempre fuentes de amistad y fraternidad, no olviden que Cristo necesita de sus manos, voces y talentos para ser conocido y amado por toda la humanidad”, expresó

Por su parte, Iván Pérez Soto, Profesor de preparatoria, agradeció a las tres generaciones que concluyen una etapa más, al referir que año con año son testigos de bienvenidas y despedidas que se dan en el devenir de las etapas de la educación.

“Cada año cientos de ustedes dejan una sección para migrar a otra , para los alumnos de preparatoria hoy emprenden el vuelo de otros aires y horizontes”, expresó.

Así mismo agradeció a los padres de familia por su apoyo incondicional en la educación de sus hijos.

Pérez Soto, invitó a los pequeños de primaria a entregar un pin del CCU a los egresados para sellar su despedida.

“Es para que te distinga y te dé valor para integrarte a una sociedad necesitada de hombres que construyan, que unan y que digan no a la corrupción”, apuntó.

Finalmente reconocieron a 26 alumnos que de forma constante permanecieron fieles durante toda su educación básica y media superior en el colegio Centro Unión.

“El Colegio Centro Unión quiere reafirmar que estos valores bien vale la pena vivirlos y es por esto que reconoce públicamente a quienes han permanecido fieles a los ideales de los Colegios Xaverianos desde la más tierna edad escolar hasta el sexto semestre de preparatoria”, concluyó.