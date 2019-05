Obsoletas 200 unidades del transporte en San Juan del Río: Juárez Luna

San Juan del Río, 21 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Alrededor del 50% de las unidades del transporte público urbano, deberá ser renovado por los concesionarios para poder realizar el refrendo de tarjetón, advirtió el regidor de la comisión del transporte en San Juan del Río, Erick Juárez Luna.

Destacó que son alrededor de 200 unidades que deberán ser sustituidas, debido a que están al límite del término de vida que establece la Ley de movilidad, que es de 10 años.

“Todas deberán ser renovadas en esta proporción porque sino no podrán realizar su refrendo para continuar brindando el servicio”, subrayó.

Juárez Luna, destacó que la medida deberá adoptarse no solo en el transporte urbano, sino también de la zona suburbana, que está ya prácticamente inservible, debido a que las unidades que están en esas condiciones ya han cumplido con el periodo de vida.

Señaló que a través de la comisión que encabeza y del Instituto Queretano del Transporte, se brindarán las facilidades necesarias a los concesionarios, para que hagan la sustitución de las unidades.

“Quienes no cumplan con la sustitución de unidades, no se refrenda la concesión, no se refrenda el derecho para poder seguir brindando el servicio de transporte y obviamente serán llamados para poder dar un seguimiento y para poder renovar”. Sin embargo indicó que hoy en día los acuerdos y compromisos que asumieron los concesionarios están por cumplirse, debido a que en las reuniones de trabajo que han sostenido con el sector, todos han manifestado que habrán de cumplir con el compromiso.

Destacó que cada una de las unidades implica para los empresarios del trasporte invertir alrededor de 1 millón de pesos por unidad, por lo que serán más de 200 millones los que destinarán para renovar el parque en San Juan del Río.