San Juan del Río, 20 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Luego de que se anunciara que si habría recursos por parte del gobierno federal para los Pueblos Mágicos, el secretario de turismo del estado, Hugo Burgos García, dijo que aún no se ha entregado este recurso.

El funcionario apuntó que no han tenido una respuesta en firme, es decir no saben si habrá o no recursos, debido a la confusión que se ha generado derivado de los diferentes anuncios por parte del gobierno Federal.

“No tenemos nada en concreto acerca del recurso para los Pueblos Mágicos ya vamos muy adelantados en el año y aun no se sabe cómo estará”, expresó.

Explicó que el problema radica en que el programa no está aprobado, por lo que refirió que de otorgarles recursos estos deberán salir de alguna otra dependencia.

Lamentó que esta situación detenga los proyectos de imagen urbana y cableado subterráneo, que es lo que mayormente necesita un Pueblo Mágico.

Burgos García indicó que pese a este recorte el gobierno del estado seguirá trabajando en promoción turística, recurriendo al impuesto de hospedaje del cual obtienen alrededor de 40 millones de pesos al año.

Además destacó que continuarán haciendo alianzas con empresas como Grupo Modelo, Leche Querétaro y Flecha Amarilla, como parte de su estrategia de promoción turística.

“Con Grupo Modelo son 8 millones de latas, con Leche Querétaro que ya se aprobó el diseño, ambos salen en un mes y con Flecha Amarilla ya tenemos los videos que se transmitirán en los camiones con impacto de más de 7 millones de personas alcanzadas”, manifestó.

Finalmente, el funcionario dijo que en Enero se tuvo una baja considerable en el sector turismo, sin embargo refirió que con la temporada de Semana Santa mejoró en cuanto a la ocupación hotelera por lo que espera a partir de ahí todo marche bien.