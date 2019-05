Municipio entregará 100 terrenos a policías en San Juan del Río

San Juan del Río, 20 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Con el objetivo de brindar seguridad patrimonial a los policías de San Juan del Río, el Presidente Municipal, Memo Vega Guerrero, anunció que durante este año, su gobierno otorgará 100 terrenos a policías destacados para que puedan edificar una vivienda.

Señaló que la mayoría de los policías no tienen casa, por lo que su ingreso se ve mermado por el pago de renta, incluso refirió que muchos viven en condiciones que no son favorables para su familia.

De ahí que resaltó que a través de este programa se romperá la necesidad que tienen de brindar a su familia una vivienda y con ello alentará a los integrantes de la corporación a seguir trabajando en favor de la seguridad de San Juan del Río.

“Vamos a tener disponible este año 100 terrenos para 100 policías, les vamos a cumplir una promesa que por años se ha postergado, en virtud de que ellos no cotizan en Infonavit, muchos no tienen acceso a vivienda ni a crédito porque no son sujetos a crédito por la labor que desempeñan”, expresó.