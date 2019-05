Exige PRI en San Juan del Río libertad para elección de dirigente nacional

San Juan del Río, 13 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) De cara a la renovación del CEN del PRI, en Querétaro se demanda libertad en la decisiones y garantía fundamental en la participación de todos, para que verdaderamente condiciones de igualdad en el proceso, advirtió el dirigente municipal del PRI, Maximiliano Hernández Ramírez.

“Que todos sean debidamente escuchados, que sean atendidos y que participen en un plano de igualdad para poder entre todos reposicionar al partido, eso es lo que queremos”, subrayó.

De ahí que mencionó que el método de elección para la dirigencia nacional del PRI será por consulta a la base militante y habrá plena libertad para votar por quien la gente considere que es el mejor perfil para conducir al partido, sea hombre o mujer.

Sin embargo apuntó que debido a los costos que implica que el INE organice la elección, será el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a través de sus órganos internos y estructuras, quien organizará la elección con el mismo método de consulta a la base militante.

“Que sean los propios priísta debidamente registrados y empadronados, los que decidan quien será su próximo dirigente nacional, hombre o mujer, de acuerdo a lo que establezca la convocatoria y a la gente que se registre”.

Hernández Ramírez, explicó que en el caso de Querétaro, se espera que la participación de el PRI se lleve a cabo en un ánimo de imparcialidad, de que participen todos los militantes del Estado y que se haga en términos de una competencia igualitaria.

“Que no haya línea, que no haya definitivamente una decisión canteada o cargada hacia una u otro candidato, que sean los propios militantes los que decidan”.

La convocatoria será emitida en este mes de mayo y se abrirá un proceso de inscripción de candidatos de 15 días, para que las elecciones sean entre julio y agosto de este año.

Para dirigir el CEN del PRI se menciona al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, al ex rector de la UNAM, José Narro, a Ivone Ortega, ex gobernadora de Yucatán y al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Maximiliano Hernández, reconoció que el PRI en Querétaro se encuentra en una situación desfavorable, sobre todo por los resultados adversos que se dieron en la elección pasada.

Sin embargo subrayó que todos los que siguen en las filas del tricolor, ven una oportunidad inmejorable para nuevamente reposicionar, reconciliar y reagrupar, a todos los sectores, organizaciones y a todos los militantes, para ir encaminados a la participación y desde luego al trabajo que están haciendo los comités municipales y en particular el de San Juan del Río.

“Decirte que estamos en comunicación con sectores, organizaciones y con todas las estructuras del partido, buscando que haya movilidad, que haya productividad entre todos para salir a ver a la gente en un ánimo de entusiasmo y de participación”, finalizó.