Familias festejan día de las madres en San Juan del Río

San Juan del Río, 10 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) Con un desayuno, ramos de flores y hasta serenatas, es como las familias festejan una fecha tan importante como el día de las madres en San Juan del Río.

Y es que una madre es capaz de dar todo por sus hijos, el vínculo que existe entre una madre y su hijo es inexplicable, por lo que este día es el ideal para reconocer la labor tan importante que realizan.

En los diferentes planteles educativos del municipio, como ya es tradición, se llevaron a cabo festivales artísticos, donde pequeños y grandes demostraron su talento y sobre todo el amor tan grande por el ser que les dio la vida.

Con conmovedoras canciones, declamaciones, bailables y manualidades, es como los estudiantes festejaron a mamá en su día.

Para el día de hoy desde las 8 de la mañana podía verse en los restaurantes así como florerías y tiendas de regalos, personas que esperaban ser atendidos para festejar a su manera a mamá.

Otras más, podían verse aún indecisos en los aparadores de las diferentes tiendas del centro de la ciudad, en búsqueda del regalo ideal.

Sin embargo no importa si es grande, pequeño, costoso o no, lo importante es no dejar de agradecer a mamá por su esfuerzo, dedicación y por todo el amor que día con día nos dan.