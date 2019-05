Festeja Colegio Centro Unión a mamás en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 Mayo 2019.- (Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización) El Colegio Centro Unión festejó a las madres de familia en su día con una misa eucarística además de la participación de los alumnos de las tres secciones, Primaria, Secundaria y Preparatoria.

Cerca de 3 mil personas se congregaron en el patio principal del Colegio para escuchar la misa y posteriormente el programa cultural que consistió de tres canciones y una declamación.

Como primer número el alumno David Arturo Cruz Hernández de primer grado de secundaria, quien ha participado en diferentes concursos de declamación, recitó el poema “El último beso” con el que logró conmover hasta las lágrimas a los presentes.

Después los alumnos de preparatoria demostraron su talento vocal y rítmico con una coreografía e interpretación de la canción “I say little prayer for you” de la cantante Aretta Franklin.

Por su parte los alumnos de la sección secundaria al ritmo de la canción “Eres tú” del grupo Mocedades pusieron a cantar a todas la madres de familia.

Finalmente y para cerrar con broche de oro, los alumnos de primaria conmovieron a las familias presentes con una tierna interpretación de la canción “Tú serás serás” de Danny Rivera.

Además de una rosa que se les entregaba a las mamás a su llegada al Colegio, cada uno de los alumnos de las diferentes secciones realizó una manualidad para entregarle a su mamá al finalizar la ceremonia religiosa y el programa cultural.