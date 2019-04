Festeja Colegio Nuevo Hidalgo 5 años en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Abril 2019.- Con un emotivo festival representativo de la época de los 80´s y con la participación de más de 300 alumnos, el Colegio Nuevo Hidalgo (CNH) campus San Juan del Río celebró su 5º aniversario.

El Director General del Corporativo Nuevo Hidalgo, Francisco Gómez Benítez, dijo que los niños y jóvenes que hoy forma el CNH nacieron interactuando virtual y físicamente con otras formas de vivir, al estar conectados a diversas realidades gracias a la tecnología. Refirió que es por eso que desde hace tres años la institución cuenta con dos certificaciones internacionales y vitalicias (Cambridge y Microsoft) que trascienden en el perfil de egreso de los estudiantes.

Aseguró que el compromiso del Colegio es educar para desarrollar en los alumnos una mente que aprenda el despertar de la inteligencia, al referir que es más importante que el perfeccionamiento de la memoria.

“Si entregamos información al alumno la agregamos a su conocimiento, pero la inteligencia es la capacidad de aprender por sí mismo, lo que se puede enseñar es ilimitado pero el aprendizaje es infinito”, expresó.

Destacó que la educación no debe ver a los jóvenes como materia prima del progreso económico, más bien debe preocuparse por el desarrollo de todos los aspectos del ser humano físico, intelectual y emocional.

Como parte del festival dieron la bienvenida a los Embajadores de Buena Voluntad 2019, quienes serán los encargados de compartir y preservar las buenas acciones dentro del colegio, el bien común y los valores universales.

Así mismo, alumnos de las 4 secciones del Colegio Nuevo Hidalgo, recrearon programas de radio y televisión de la década de los 80´s como XE-TU, Video Éxitos, Cachún Cachún y Siempre en Domingo.

El ambiente festivo se avivaba con la presentación de grupos como Timbiriche, Parchis y Menudo, a cargo de los alumnos más pequeños del Colegio. Mientras que los estudiantes de primaria y secundaria recrearon coreografías de famosos como Madona y Michael Jackson, mientras que los aplausos de los familiares no se hicieron esperar con la icónica canción de Queen, ‘we will rock you’.

Finalmente, al ritmo de esta agrupación que marcó la década de los 80´s, docentes y alumnos del Colegio Nuevo Hidalgo, interpretando ‘we are the champions’ agradecieron a los padres de familia su asistencia, quienes vivieron con emoción una época tan formidable.