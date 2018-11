San Juan del Río, 22 Nov 2018.- Fuerte accidente se registró sobre la Autopista México Querétaro, cuando un vehículo se salió de la carretera y se impactó contra la barra de contención de acero en el kilómetro 168.8 en dirección a Querétaro.



Durante el accidente el automóvil donde viajaban cuatro personas; dos adultos, un joven y un menor de edad, se volcó por lo que afortunadamente los ocupantes solo resultaron con lesiones leves.

Al lugar acudieron paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes auxiliaron a las víctimas, que se dijo no presentaban lesiones graves.



Por causas que no se dieron a conocer, el vehículo con placas de circulación para el Estado de Querétaro, se desplazaba sobre uno de los carriles en dirección a la Capital del Estado, sin embargo al llegar al punto señalado, se salió de la carretera y se proyectó directo a la barra de contención.



Debido al fuerte impacto, el automóvil se volcó por lo que sus ocupantes tuvieron que ser auxiliados por un automovilistas que en esos momentos se detuvo y los servicios de emergencia de Protección Civil que llegaron enseguida para atender la emergencia.



Al lugar también acudió un oficial de la Policía Federal, quien aseguró que los ocupantes del carro no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que iban a ser trasladados por otro vehículo particular.

El vehículo fue remolcado por una grúa a un corralón oficial.