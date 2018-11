Una mirada a la migración centroamericana

San Juan del Río, 15 Noviembre 2018.- En medio de decenas de medios de comunicación que dieron cobertura a nivel local, nacional e internacional a la migración centroamericana, Leonardo Licea Bárcenas, profesional de la lente, egresado de la facultad de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, logró capturar imágenes sobresalientes de este hecho histórico.



Durante más de 12 años dedicados a la fotografía y capturando diversos aconteceres de la entidad queretana y sus municipios; en esta ocasión documentó a través de su lente el paso migratorio de cientos de centroamericanos que entraron por la frontera sur del Estado, en San Juan del Río y pernoctaron en el albergue instalado en el Estadio “La Corregidora”, para posteriormente seguir su camino hacia Guanajuato y el norte del país.

“Este movimiento masivo de gente por el país, donde por la formación periodística es un tema obligado de cubrir por la importancia nacional e internacional que tiene de este fenómeno; es una situación muy complicada porque a nivel nacional dividió las opiniones de la población”, señaló.

Explicó que por un lado existía gente que hablaba de no involucrarse, de apoyar primero a México antes de apoyar a otros países; y por otro lado la opinión pública que defendía los derechos humanos de esta caravana.

“La cuestión documental y periodística busca exponer esta situación a través de una serie de imágenes e historias visuales a la población, para que sea la que tenga la última palabra, por que mucha gente habla u opina sin tener mucho contexto de cierto tema, y por ello la importancia del documentalista o foto-periodista”, agregó.

El detalle, los personajes, el contexto histórico, forman parte fundamental de los elementos de la fotografía que además son perneados con la esencia del artista de la lente y su estilo; que además puede ser un referente del sentimiento al ejecutar el obturador de la cámara.

Entre algunas de las imágenes se destaca la de una pequeña que con sus manos toca la reja del albergue donde se encuentra, y en este aspecto la niña representa a la población menor que viaja en esta ardua jornada hasta la frontera norte del país.



“Es de llamar mucho la atención la cantidad de menores, niños y niñas que acompañan a sus hermanos y padres en esta caravana, sobre todo el que los pequeñitos hagan esta travesía tan complicada y distante”, explicó.

La reja es un elemento que representa la adversidad a la cual se enfrentarán al momento de llegar a la línea fronteriza; sin embargo en materia de derechos humanos se cuidaron los detalles del anonimato de la menor retratada, y mediante la creatividad del fotógrafo trabajar la situación que viven, lo que fue para Licea Bárcenas uno de los temas más sensibles de ese periodo.

Otra de las fotografías que ha compartido Leonardo, cuenta con una frase que signa “Mi fuerza eres tú”, el letrero se ostenta sobre los migrantes descansando en las colchonetas; la imagen fue capturada en uno de los pasillos del albergue que se habilitó en el Estadio “La Corregidora” la mañana del sábado 10 de noviembre.



“Me encuentro con éste letrero que es de una campaña del equipo de Gallos Blancos que dice –Mi fuerza eres tú- refiriéndose a la afición, y pues yo refiriéndome o tratando de hacer alusión a darle voz a los que no tiene voz, si un migrante pudiera decir a la población – Mi fuerza eres tú-, pues si no fuera por el apoyo de algunos grupos como ONGs, Asociaciones, Gobiernos, Instituciones, Particulares y Ciudadanos que se organizaron no podrían cruzar y hacer este trayecto tan largo”, detalló.

El autor de la imagen, destaca la frase como un mensaje de los mismos migrantes hacia la ciudadanía y es el resultado de la oportunidad de que el fotógrafo se tome el tiempo adecuado para recorrer el lugar, observar y analizar los elementos que pueden ayudar a que la toma tenga una lectura distinta del público que la verá.

La foto del migrante caminando a orilla de la carretera, es otra de las imágenes que explica el autor, y refiere que era un tema preocupante al memento de la dispersión de los grupos, algunos comenzaban a distanciarse en grupos muy pequeños de 10, 4 y hasta 2 personas.



“Esta foto la tomo en la carretera 57, a la altura de Casa Blanca mas o menos, me acerco a la orilla de la carretera, veo que van muchos migrantes muy adelantados, muy por encima del grupo de migrantes que aún no salía y me encuentro con este migrante que llevaba consigo una cobija que fue donada en el albergue y tratando de cubrirse del frío”, detalló.



En algún momento el fotógrafo fue migrante en países del sur, donde también vivió “los dos lados de la moneda”, donde no específicamente fue una situación de violencia, sino que percibió barreras al momento de buscar una oportunidad laboral y la gente prefería darle el trabajo a sus connacionales; así como recibir apoyo de la gente que abriga a un desconocido.

En el aspecto documental fue una experiencia que se suma a la trayectoria de Leonardo, principalmente por la trascendencia mediática que el hecho tiene y cómo cadenas nacionales e internacionales como AP, Routers, Mágnum participaron en ella.



“Para los fotógrafos y para la gente que estamos trabajando en el aspecto audiovisual los trabajos que está realizando esta gente es un referente obligado, por lo que va a valer muchísimo la pena darle seguimiento a este tema y todas esas miradas que nos van a compartir a raíz de esta situación aquí en México”, explicó.



Finalmente compartió una reflexión sobre como las autoridades quienes están interviniendo en el tema conforme van pasando los migrantes pueden ir aprendiendo y corrigiendo muchas cosas sobre el cómo le fue a Chiapas, o cómo le fue a Querétaro y los estados que continúan en la travesía de los centroamericanos, para que estén preparados para darles un trato digno sobre todo por los niños y las mujeres.