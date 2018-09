Usuarios a favor de incremento a tarifa regulada de transporte en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 Sep 2018.- Luego de que algunos concesionarios del transporte público manifestaron que solicitarán el incremento a la tarifa, los usuarios aseguran que un aumento es razonable, sin embargo, doblar el costo sería injusto para la economía de las familias.

Jessica Zarazua Zamudio, manifestó que el incremento es válido, ya que el combustible también ha incrementado, por lo que dijo estar a favor, sin embargo, señaló que se debe analizar correctamente, ya que las personas que utilizan el transporte lo hacen por necesidad al no contar con un vehículo.

“Sí sube la gasolina es obvio un incremento en el precio, pero no de casi al doble, hay que recordar que la mayoría de quienes toman el transporte son gente que realmente no puede tener un auto o tiene su dinero justo, lo digo por experiencia propia, lo he visto y lo he vivido”, apuntó.

Por su parte, Jaqueline Balandrán Hernández dijo que el aumento justo para el transporte y los usuarios sería de 2 pesos con 50 centavos, además de mantener los descuentos para los estudiantes y personas de la tercera edad, con el objetivo de no afectar la economía.

Y es que dijo que en muchas ocasiones el transporte realiza diversas paradas, lo que consume más combustible.

“Aparte ellos como ruta dan más vueltas y no siguen ‘el camino más rápido’ hacen paradas constantes entonces si la gasolina incrementa no se me hace mal que ellos lo hagan, si es justo pues los combustibles están altos y cada tercer día los suben, a 10 está bien para las personas”, precisó.

Finalmente, Yahazaret Gonzalez Cruz escatimó que más de 10 pesos sería mucho, ya que al trasladarse una familia de tres personas estarán pagando más de 30 pesos, lo que si tendrá repercusión en la economía.