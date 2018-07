INE entrega constancia de mayoría a Jorge Luis Montes para distrito dos

San Juan del Río, 6 Julio 18.- El diputado electo por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, del Distrito 02, Jorge Luis Montes Nieves, recibió su Constancia de Mayoría en el Instituto Nacional Electoral (INE), en San Juan del Río, obteniendo 88 mil 538 votos.

De acuerdo al recuento de los paquetes electorales correspondientes en los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Juan del Río, se realizó la declaratoria de validez, en presencia de los representantes de los partidos políticos.

El diputado electo, Montes Nieves, se dijo emocionado por tener la constancia en sus manos, y que ahora trabajará y afinará las propuestas, por lo que tendrá acercamiento en primera instancia con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

“Vamos a trabajar desde ahora, tenemos que estar listos para el 1 de septiembre y afinar las propuestas que hemos dado a conocer a la ciudadanía, acercándonos con varias personas para trabajar de la mano”.

Aseguró que el escenario se veía complicado teniendo a Antonio Macías Trejo, ex presidente y diputado con gran experiencia en la política; y a Esaú Magallanes Alonso, empresario y ex presidente de CANACINTRA, tanto local como estatal, sin embargo, no señaló que no se dejó apantallar y realizó una campaña con recursos suficientes.

Montes Nieves subrayó que tendrá acercamiento con los tres presidentes municipales, y aunque sean de otros partidos políticos, se va a trabajar con profesionalismo, seriedad y anteponiendo siempre el interés mayor que es la ciudadanía.

Con respecto a los proyectos que los demás candidatos expusieron en campaña, señaló que hay cosas buenas que rescatar, pero que analizará lo que pueda servir para el trabajo legislativo, pues tiene disposición abierta.

“El partido nos respaldó mucho y es hora de trabajar para tomar posesión el 1 de septiembre; por supuesto que tenemos miras para el 1 de diciembre y de la mano de Andrés Manuel López Obrador, vamos a levantar a México y a nuestros tres municipios”, concluyó.