San Juan del Río, 27 Junio 18.- Arropado por más de 8 mil personas que abarrotaron la plaza, militantes y simpatizantes, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, realizó su cierre de campaña.



En su intervención, el abanderado de Acción Nacional, aseguró que hace tres años San Juan del Río optó por el cambio, dándole la responsabilidad de impulsar al municipio en beneficio de todos sus habitantes, por lo que resaltó que se ha trabajado para mantener la confianza de todos los sanjuanenses.

“Nosotros lo que ofrecemos sí lo cumplimos, con la fuerza que nos da esta plaza llena de mujeres, jóvenes, adultos, de almas, de sanjuanenses, de niños, que quieren que San Juan siga cambiando, y ese cambio somos todos nosotros de Acción Nacional”, aseveró.

Asimismo, refrendó su compromiso por realizar más acciones en beneficio de todos los habitantes, al reconocer que aún se requieren estrategias para mantener el cambio y asegurando que se ha visto una diferencia con los gobiernos anteriores.



“Venimos a pedir el voto y confianza de ustedes con la premisa de que lo que ofrecemos, sí lo cumplimos. Aceptamos que faltan muchas cosas por hacer, pero también con mucho orgullo decimos que se ha notado que este gobierno ha trabajado. Hemos hecho diferencia con los que estaban antes”, manifestó el candidato.



Refirió que los ciudadanos están cansados de políticos que no cumplen sus promesas, por lo que solicitó a todos los asistentes a que acudan a las urnas a votar por los candidatos blanquiazules el domingo y así continuar con el cambio en las colonias y comunidades.

“Que no nos vengan a engañar que son diferentes porque son los mismos, para ellos que ya se fueron y que me voy a encargar que el domingo no regresen, con su ayuda, (…) este domingo tiene que ganar el proyecto de Acción Nacional, pero ese proyecto es el de ustedes”, indicó.

Memo Vega aseveró que los sanjuanenses quieren que el municipio se siga transformando, por lo que agradeció a todos los ciudadanos la apertura para recibir las propuestas de sus candidatos durante los 45 días de campaña.



Subrayó en caso de que el voto lo favorezca, seguirá trabajando para dar mejores resultados a favor de todos los sectores de la población.

“El domingo hay que salir a votar para que cuando menos le ganemos a los otros 2 a 1, dejarles claro a los candidatos que traían su campaña solo para estar manchando, que ese no es el camino, yo no he tenido que hablar mal de ninguno de los candidatos para lograr el triunfo, solamente hemos hecho propuestas”, manifestó.



El candidato solicitó el voto para todos los candidatos panistas, Esaú Magallanes Alonso, al segundo distrito federal, Mauricio Kuri González, para el Senado, Verónica Hernández Flores, para el VIII Distrito, Roberto Cabrera Valencia, para el IX Distrito y José González Ruiz, para el X Distrito.

En su intervención Esaú Magallanes Alonso, expresó que Acción Nacional es la mejor opción para el impulso de San Juan del Río, además de que darán continuidad a los proyectos que se han realizado, al enfatizar que los candidatos blanquiazules son quienes mejorarán las condiciones de vida de las familias.



“Nosotros los sanjuanenses somos gente de trabajo, lo que queremos son condiciones adecuadas para trabajar, no estamos buscando un retroceso, somos la mejor propuesta, (…) los que vamos a cumplir somos los que estamos aquí”, afirmó.

Por su parte, José González, señaló que seguirá trabajando en beneficio de los sanjuanenses, en caso de que obtenga la victoria el próximo 1 de julio, por lo que indicó que San Juan del Río seguirá caminando por el camino correcto.



Durante su participación, Verónica Hernández agradeció el respaldo de todos los sanjuanenses y de los simpatizantes de Acción Nacional, al reiterar su compromiso para trabajar y beneficiar a la ciudadanía tanto de San Juan del Río como de Amealco, en las principales necesidades.

Reiteró que legislará y gestionará recursos en coordinación con Guillermo Vega Guerrero, a efecto de poder consolidar los proyectos que mejoren a todas las comunidades de su distrito, además de atender a todos los sectores de la población.



De igual forma, Roberto Cabrera, puntualizó que el próximo domingo Acción Nacional tendrá la confianza de la ciudadanía, por lo que se comprometió a trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de San Juan del Río.