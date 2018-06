Memo Vega recibe respaldo de la gente en La Estancia para el 1 de julio

San Juan del Río, 22 Junio 2018.- El candidato del PAN a la presidencia Municipal Memo Vega, agradeció a habitantes de La Estancia, las muestras de afecto y respaldo que le ofrecieron para que gane el 1 de julio las elecciones.



En representación de los vecinos de La Estancia y Lomas de La Estancia, Armando Feregrino, que ambas comunidades recibieron apoyos importantes durante su gestión como alcalde, por lo que llamó a seguir respaldándolo para que continúe el desarrollo.



“Hoy estamos mejor que hace 4 o 5 años. Estábamos completamente abandonados. Sabemos que las necesidades son muchas pero tenemos la oportunidad de crecer más con el apoyo de Memo”.

Memo Vega, agradeció las muestras de afecto y aseguró que de ganar las elecciones su gobierno realizará la construcción de una Unidad Deportiva y empastará la cancha de tierra, que usan actualmente, lo que se abonará también al tema de la seguridad.

Afirmó que en lo que maduran los proyectos para promover la educación, cultura y deporte; de manera emergente se contará con una comandancia de policía con elementos y patrullas para mayor tranquilidad en la zona.



“Tenemos que hacer una cruzada y cerrar filas por nuestras familias. Librar a nuestros jóvenes de las adicciones y quienes ya tienen algún problema, ayudarlos con amor, con deporte, educación”, agregó.



Destacó que “yo no ocupo hablar mal de ningún otro candidato para ganar la elección. Tengo la conciencia tranquila que he luchado todo lo que he podido para ayudar a mejorar su calidad de vida. Hoy no queremos bajarnos del caballo cuando vamos a todo galope para seguir dándoles más y mejores resultados”, concluyó.