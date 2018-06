Refrenda Toño Macías trabajo y vocación de servicio para distrito dos

San Juan del Río, 21 Junio 18.- El candidato a diputado federal por el II Distrito, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Toño Macías Trejo, refrendó trabajo y vocación de servicio, ante habitantes de las comunidades de Santa Cruz Nieto, Santa Cruz Escandón y la colonia Aquiles Serdán.



Dijo que si el voto lo favorece este 1 de julio, brindará los resultados que la gente le ha demandado en estos 83 días de campaña, ya que tiene la experiencia, la preparación y las ganas de trabajar por la gente de su distrito.

“Mi vocación en el servicio público es genuina, me he dedicado a la política porque me gusta y me apasiona servir a los demás; los resultados que obtuve como presidente municipal de Tequisquiapan avalan y respaldan el compromiso que tengo con la gente”.