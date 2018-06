Nada que declarar en ‘3 de 3’: Paulino Moreno

San Juan del Río, 5 Junio 18.- El candidato a la alcaldía de San Juan del Río, por el Partido Movimiento Ciudadano, (MC), Paulino Moreno Aguilera, señaló que aún no ha presentado su declaración ‘3 de 3’, al sostener que no tiene nada que declarar, pero siendo un compromiso moral y legal, lo hará con gusto.

Dijo que no hay mucho que decir, ya que su persona no cuenta con propiedades, y que en la mayoría de los rubros de la declaración, quedará como asentado el ‘no aplica’, siendo un tema que hasta el momento no le preocupa.

“Nosotros no nos hemos ocupado mucho de entregar la declaración ‘3 de 3’, pero lo vamos hacer con mucho gusto, no nos ha preocupado mucho, pero en su momento se hará, no hay mucho que decir, Paulino Moreno no cuenta con propiedades, no tenemos nada que declarar en ese tema”.

Indicó que teniendo más de 27 años como funcionario público, le garantiza a los sanjuanenses que es la persona más honrada que ha tenido el gobierno, tanto municipal como estatal, asegurando no tiene nada que le cuestionen.

Moreno Aguilera puntualizó que en toda su vida no ha comprado un vehículo, ni ninguna propiedad, distinguiéndose por la responsabilidad social, compartiendo con los ciudadanos y con la gente que se dedica a promover actividades sociales.

“Sí presentaré mi declaración, y daré a conocer todos los trámites de campaña, cumpliendo con el marco jurídico electoral, pero también señalaré mis ejes rectores que son más importantes para el partido”.

Subrayó que dentro de su trabajo de campaña, involucra los temas del medio ambiente y el deporte en el municipio, por lo que apuntó que de llegar a ganar las elecciones del 1 de julio, promoverá más estas acciones.