Gerardo Sánchez presentará declaración ‘3 de 3’ en San Juan del Río

San Juan del Río, 29 Mayo 18.- El candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez, aseguró que presentará su Declaración ‘3 de 3’, Patrimonial, de Intereses y Fiscal, que tiene que ver con un esquema de ingresos tanto como servidor público, de sus negocios y cónyuge.

Dijo que a partir de un estudio y análisis de su historial en el servicio público, su declaración será congruente, al referir que ha sido un ciudadano producto del esfuerzo y sacrificio, así como toda su familia.

“Me he manifestado que a la brevedad estaré presentando mi ‘3 de 3’, sin embargo, siempre he cumplido como servidor público en presentar mi declaración patrimonial y que al final de cuentas lleva un esquema de ingreso, tanto de mi persona, como de mi esposa”.

Señaló que siendo un abogado, siempre ha tenido negocios, tanto en el ámbito de la compra y venta de ropa, como en su despacho, y actualmente en el sector restaurantero.

Puntualizó, que no tiene nada que ocultar, y que sus propiedades e ingresos los puede hacer públicos sin ninguna resistencia, ya que tampoco tiene propiedades a nombre de otras personas, ni inversiones en otros escenarios.

“Realmente hoy Gerardo Sánchez está limpio en cualquier circunstancia, y me pueden verificar, yo no tengo casas en San Gil, ni a nombre de otras personas, pueden checar a mi esposa, a mis padres o tíos, simplemente no tengo inversiones en otros escenarios, no como otras personas”.