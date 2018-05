Toño Macías hace balance de campaña a diputación federal por segundo distrito

San Juan del Río, 15 Mayo 2018.- El candidato del PRI a la diputación federal del segundo distrito, dijo que a 47 días de campaña, ha escuchado a la gente y caminado gran parte del territorio del distrito que comprende Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río.

Apuntó que durante esta primera etapa ha recogido el sentir de la ciudadanía y realizando propuestas en base a lo que las personas demandan, al referir que ha recibido muy buena acogida de la gente, que abre sus domicilios para escucharlo “porque confían en Toño Macías”.

“El balance en estos 47 días de campaña es muy positivo, y entraremos a la segunda etapa para seguir caminando, escuchar a las personas y recorrer las localidades que nos faltan, pero me siento muy contento porque este balance positivo me alienta a seguir adelante y me alienta a seguir de frente trabajando, escuchándolos y construyendo propuestas juntos”.

Y es que dijo que el trabajo que ha realizado como alcalde de Tequisquiapan y como diputado local, fue de resultados, por lo que la gente quiere un diputado que de resultados y que esté cercano trabajando con los ciudadanos y así lo están viendo.

Toño Macías reiteró que de llegar al Congreso de la Unión, uno de sus compromisos es destinar el 50 por ciento de su dieta para cuestiones de salud a través de unidades móviles en colonias y comunidades, donde se requiere el servicio.

“En donde el diputado también va a tener una oficina de acercamiento con las personas, vamos a establecer de manera directa comunicación con los ciudadanos, no nadamás físicamente, sino también estaremos en la redes sociales y a través de una línea telefónica para que aunque no esté puedan atender a las personas”.

Asimismo dijo que trabajará a favor de las mujeres, que es uno de los temas que más le han pedido, por lo que se compromete que ya como legislador federal integrará un fondo de becas para mujeres que han truncado sus estudios porque decidieron formar una familia, “ya sean mujeres casadas o madres solteras que quieran seguir sus estudios”.

“Vamos apoyar la propuesta de Pepe Meade, que es la de construir más guarderías, abrir lugares donde las mujeres puedan dejar a sus hijos y que estén seguros”, precisó.

Segunda zona metropolitana

Asimismo señaló que desde su llegada al Congreso federal, trabajará para impulsar y concretar la segunda zona metropolitana, que comprende San Juan del Río y Tequisquiapan, que es un proyecto que él mismo impulsó y que no se ha consolidado.

“Lo impulsamos desde entonces y no se ha consolidado, como diputado federal me comprometo a trabajar con el presidente municipal de Tequisquiapan y con el de San Juan del Río para que se defina de una vez por todas la segunda zona metropolitana, se consolide y se logre el decreto de su creación”.

Y es que indicó que desde esa perspectiva se podrán obtener mayores recursos para crear más parques industriales, para trabajar en el tema del medio ambiente y de la seguridad, así como de la movilidad, educación y el turismo.

“Tenemos que meter a San Juan del Río en la dinámica turística que tiene nuestro estado, San Juan del Río ha sido relegado prácticamente de esta actividad, cuando tiene todo para ser detonado turísticamente”.

De ahí que subrayó que se tiene que meter a San Juan del Río en el carril que ha traído muchos beneficios a Tequisquiapan, a Bernal, la Sierra Gorda y la propia Capital del Estado.