López Obrador ofrece quitar a corruptos para bienestar de México

San Juan del Río, 9 Mayo 18.- El candidato de MORENA a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al municipio de San Juan del Río, respaldado por miles de seguidores de los municipios colindantes, a quienes ofreció que de llegar al poder el 1 de julio, arrancará de raíz el régimen corrupto que está afectando a México.

El líder de ‘Juntos Haremos Historia’ dijo de ganar las elecciones regresará a San Juan del Río para plantear su proyecto de gobierno para San Juan del Río y el Estado de Querétaro.

Ofreció un plan de austeridad republicano, reduciendo el costo al gobierno para darlo a la sociedad, mediante becas a los estudiantes y distribución a los ciudadanos de la riqueza del país.

“Tengo tres principios que me guían, el no mentir, el no robar y el no traicionar al pueblo; Vengo a reafirmar mi compromiso con San Juan del Río, no les voy a fallar, no vamos a sacarle el dinero a la gente, vamos a tener un plan de austeridad republicana”.