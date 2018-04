Precipitada, renuncia de Vania Camacho a dirigencia del PRI: Gerardo Sánchez

San Juan del Río, 19 Abril 18.- El candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del Río, Gerardo Sánchez Vázquez, aseguró que Vania Camacho Galván, tomó una decisión precipitada al abandonar la dirigencia de su partido.

Aseguró que aún no es oficial la declinación del cargo, ya que el oficio entregado por la política no contiene el sello del Comité Estatal del partido.

El abandera del tricolor, confía que Vania Camacho tomará la mejor decisión debido a la trayectoria política que tiene, al segurar que existen otros factores que influyen en la toma de decisiones y que involucran los intereses personales y no los beneficios al partido.

“Yo creo que en dado caso sería una decisión precipitada, ignoro el fondo porque no he platicado con ella, sin embargo, soy consciente y la invito a involucrarse a las actividades de campaña. (…) Para mí no es oficial, yo no he podido hablar con Vania, sin embargo, me dicen que el comité estatal ya habló con ella”, aseveró.