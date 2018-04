Querétaro Independiente llega sin ‘Juan Rock’ a registro en San Juan del Río

San Juan del Río, 15 Abril 18. El secretario con facultad para registrar a candidatos por el partido Querétaro Independiente en San Juan del Río, Heberto Samperio Chaparro, aseguró que Juan Antonio Camacho Ramírez, es el candidato único para encabezar la fórmula a presidente municipal, sin embargo, ‘Juan Rock’ como es conocido, no se presentó al registro.

La cita fue en el Consejo Distrital 09 en San Juan del Río, donde los militantes del partido Querétaro Independiente, se reunieron para formalizar el registro ante el IEEQ y entregar la documentación correspondiente para representar la fórmula y contender el 1 de julio.



La presidente del partido, Connie Herrera Martínez, señaló que el candidato ‘Juan Rock’ no llegó a tiempo al registro, ya que se encontraba en otra junta distrital y no pudo llegar, sin embargo, no quiere decir que no se vaya a registrar y representar la fórmula de Querétaro Independiente en el municipio.

“Él sabe que no es necesario estar presente, ‘Juan Rock’ conoce en materia electoral los procedimientos, pero en cualquier momento puede llegar, no pasa nada y no necesitamos la presencia de él ni de ninguno de los candidatos, prácticamente acuden como un acto protocolario”, expresó.

Dijo que los papeles del candidato a la presidencia están en tiempo y forma, cumpliendo el ordenamiento del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, apegándose a la ley.



De igual forma, aseguró que la elección de los candidatos fue interna, a través de una convocatoria que circuló por las redes y en la página web, siendo de manera transparente a las aspiraciones de los ciudadanos.

Por último, añadió que el día de mañana se tienen los últimos registros en los municipio de Jalpan de Serra, Colón, Querétaro y Corregidora.