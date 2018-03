Memo Vega trabajará hasta el último día antes de campaña

San Juan del Río, 23 Marzo 18.- El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que su campaña arrancará hasta el mes de mayo, por lo que todavía no tiene definida una agenda, ya que se encuentra enfocado en terminar su gestión hasta el 1 de abril.

Dijo que a partir de que salga del cargo, se dedicará a armar su campaña, por lo que no ha querido distraerse del trabajo como presidente municipal, ya que asiste a por lo menos 10 eventos diarios para entrega de infraestructura.

Señaló que antes de entrar a la etapa de veda electoral, lo importante como gobierno es seguir acreditando que se está trabajando conforme a lo establecido y beneficiando a la ciudadanía.

“Hasta el momento no tengo una agenda definida, tenemos mucho trabajo en estos últimos días, antes de que salga de mi cargo, lo importante como gobierno es que sigamos entregando obras a beneficio de la ciudadanía y acreditar que es una administración responsable”, describió.

Vega Guerrero expresó que en próximos días tendrán una reunión con todos los candidatos de Acción Nacional, para organizar temas de agenda comunes y de fiscalización en eventos compartidos.

Detalló que ahora que entró en vigor un nuevo reglamento de Fiscalización, será muy importante no rebasar los gastos de la campaña, para no generar la anulación de elecciones.

Por su parte, refirió que aún no se tiene una coalición con los partidos de Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, ya que el PAN a nivel estatal no les ha manifestado el acercamiento.

“La realidad es que el partido estatal no nos ha manifestado nada, en mi caso no he buscado a los partidos de Movimiento Ciudadano ni del PRD, no depende de mí, incluso a mi juicio, estas elecciones no serán de partidos, sino de personas, de proyectos y propuestas”, finalizó.