Memo Vega invita a ex priístas a sumarse al proyecto por San Juan del Río

San Juan del Río, 22 Marzo 18.- El alcalde de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, aseguró que ante la poca credibilidad que tiene el PRI para su propia militancia en el municipio, invita a todos lo que se quieran sumar a su proyecto.

Dijo que el PRI es poco serio y que solamente busca el beneficio de unos cuantos, al no dejar que algunos militantes aporten ideas o estrategias, lo que ha generado que algunos renuncien a ese partido.

Señaló que si hay errores en los sectores o los trabajos que se ha realizado su administración, está abierto a reconocerlo, pero siempre y cuando sea con seriedad y no con burlas o indirectas.

“El PRI siempre se ha caracterizado por tirarle a este gobierno, pero no hemos dado fundamentos para que lo hagan, la gente hoy en día sabe los trabajos que se han realizado y el compromiso que se tiene, solamente es seguir reforzando y trabajar en equipo”, expresó.

Vega Guerrero invitó a los ex militantes tricolor a que se sumen no específicamente al PAN, sino al proyecto de gobierno, ya que dijo San Juan del Río no es de partidos, sino de todo el pueblo.

Refirió que lo que se pretende es sumar y no restar, ver por la ciudadanía que más necesita y que si en dado caso requieren sumarse, está abierto para trabajar con quien se sume.

“Invito a las personas que renunciaron al PRI, pero no solamente a ellos, sino a los priístas buenos y responsables que en su partido no tienen cabida, que los han dejado a un lado, a que vengan a ayudarnos, no al PAN, sino al proyecto de gobierno”, aseguró.

Por último, agregó que San Juan del Río necesita de todos los sectores, tanto políticos, como empresariales y principalmente de la sociedad civil, en la que haciendo equipo se mejorará el bienestar de los sanjuanenses.