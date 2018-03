Gerardo Sánchez no cometerá el mismo error en fórmula de regidores

San Juan del Río, 1 Marzo 2018.- El candidato del PRI a la presidencia municipal, Gerardo Sánchez Vázquez, aseguró que esta vez no cometerá el error de incluir en la fórmula a figuras políticas que para obtener un cargo de representación plurinominal, en las pasadas elecciones no trabajaron para lograr el triunfo y hasta renunciaron al partido que los abanderó.

“Debo reconocer un gran error en la integración de las personas que integraron esa parte de representación, no así los de mayoría, pero si los de representación porque no fueron gente comprometida y buscaron desde su trinchera en la campaña, que para poder obtener el puesto tenían tal vez no hacer y no contribuir a que pudiera lograrse el triunfo”.