Fundación Starkey y DIF, entregan equipos auditivos en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 Febrero 18.- La Fundación Starkey, a través del Sistema Municipal DIF, realizó la entrega de más de 350 equipos auditivos a personas de San Juan del Río, que padecen algún tipo de problemática para escuchar.

Encabezado por el presidente municipal, Memo Vega Guerrero, la presidenta del DIF, Male Ruiz Pérez y el fundador de Starkey, Bill Austin, entregaron aparatos auditivos a niños, jóvenes y personas de la tercera edad, a efecto de que mejoren su calidad de vida.

Vega Guerrero dijo que desde hace tres años han hecho equipo con la Fundación Starkey, por lo que agradeció poder cambiar la vida de más de mil personas en este tiempo, ‘más de mil sueños hechos realidad’.

“La vida de poco más de mil personas han mejorado en estos años, gracias a la fundación Starkey estamos construyendo sueños aquí mismo; hoy es un día de celebrar; más que realizar una calle, un edificio o un parque, lo que nos tiene aquí es la voluntad y el compromiso de cambiar vidas”.

Por su parte, el presidente de la fundación, Bill Austin, describió que es un día de bendición, en donde hay que respetar la vida y el amor, y que la ayuda de los ángeles refleja el amor de Dios a través del espíritu y la esperanza, para así conocer el valor de Dios en el cuidado de otras personas.

“We are blessed today for this day, a day where we are going to touch the life, we will respect life and love; we will be with you whenever you need us, the angels are active, helps us to reflect the love of God through nurturing the spirit and hope; to know the value of God we must know the care of other people”.

Por último, la presidenta municipal del DIF Municipal, Male Ruiz Pérez especificó que por tercera ocasión se está brindando el apoyo, un trabajo en conjunto del DIF de San Juan del Río y la Fundación Starkey, que ha permitido beneficiar a más de mil 600 personas y entregado más de 3 mil aparatos auditivos que cambian por completo la vida de cada una de ellas.