PROFECO inmovilizó más de 80 productos por 14 de febrero

San Juan del Río, 15 Febrero 2018.- Dalia Garrido Rubio, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado, dio a conocer que durante el operativo del Día del Amor y la Amistad, realizado en el estado, se inmovilizaron en el mercado 87 productos que no cumplía con las normas oficiales.

Destacó que desde el pasado 11 de febrero iniciaron las revisiones en negocios y establecimientos, con venta de productos relacionados al 14 de febrero.

“Se verificó que los productos que se vendían reunieran los requisitos que establecen las normas oficiales mexicanas, y se revisó que se cumplieran los derechos y la economía de los consumidores”, dijo.

Dijo que fueron más de 50 establecimientos inspeccionados en la entidad queretana, luego de que hasta la noche de ayer se habían alcanzado las cifras, con un total de mil 228 productos verificados y 87 productos inmovilizados en distintos establecimientos.

“Se han colocado 18 sellos de suspensión por diversas irregularidades como no exhibir precios al público, no informar términos y condiciones del servicio, no emitir comprobante, exigir propina, tener publicidad engañosa o no respetar las promociones señaladas”, detalló.