Usuarios del transporte demandan cortesía de chóferes en San Juan del Río

San Juan del Río, 5 Febrero 18.- Usuarios del transporte público demandan que los conductores sean más corteses y que orienten a la gente sobre las rutas y paradas que existen en la zona urbana del municipio.

Y es que personas que usan diariamente este servicio, mencionan que para asegurarse de que van en la ruta correcta a su destino, preguntan si pasan por tal calle o zona aledaña, pero la respuesta de los chóferes siempre es negativa.

“Tengo poco tiempo de llegar a San Juan del Río y no conozco mucho las rutas del transporte público, por eso pregunto al conductor si pasa por algún lugar que me lleve cerca de mi trabajo, y me contestan que no saben qué ruta es la que me puede acercar”.

De ahí que los usuarios, solicitan que haya más conocimiento de los conductores al trabajo que realizan, ya que muchas veces de eso depende que lleguen a tiempo a su trabajo o domicilio, dependiendo en qué lugar se encuentren.

Uno de los checadores del transporte urbano, refirió que es frecuente que los usuarios pregunten la ruta que los acercará a su destino, sin embargo también dio a conocer que la mayoría de los chóferes de microbuses son foráneos y no conocen las calles o colonias.

“Nosotros como checadores de autobuses tenemos que estar al pendiente y ayudar a la gente por si se pierde, cada cinco minutos nos están preguntando qué ruta les deja en sus trabajos, que ruta pasa por algún centro comercial, entre otras calles o establecimientos, y tenemos que estar al pendiente de todas esas circunstancias que existen”.

Carlos Cruz dijo que incluso hasta los conductores preguntan si pasan por un lugar o establecimiento, para así poder ayudar a la ciudadanía en llegar rápido a sus destinos.

“Cuando hacen parada en esta zona, los chóferes preguntan si pasan por alguna calle, ya que llevan pasajeros que van a ese destino, y tenemos que decirles en qué parada se tienen que bajar o incluso que están en la ruta equivocada y explicarles dónde pudieran agarrar la ruta correcta”, finalizó.