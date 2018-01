San Juan del Río, 26 Enero 2018.- Xatzi Trujillo Márquez, orgullosamente sanjuanense, es una jovencita segundo dan, cinta negra en la modalidad de Karate Do, que recientemente obtuvo su sexto título como campeona nacional, en la categoría de kata individual adultos y que por su desempeño y talento en las artes marciales, a nivel internacional la conocen como “La Mexicana”.

“En los tatamis internacionales ya me conocen como ‘La Mexicana’ y saben que ‘La Mexicana’ viene bien y viene con todo para los juegos olímpicos”, recalcó.



Su familia, fue uno de los principales pilares de enseñanza y motivación deportiva; pues su padre, Jaime Trujillo, es también su sensei; además de que en muchas ocasiones, sus padres fueron los primeros en considerar este tipo de ejercicio como una defensa personal ideal para mujeres.

“Tenía como cuatro años cuando empecé, en realidad muy chica, ahora tengo 24 y más de 18 años practicando el karate do y claramente de niña no lo tomaba con seriedad pero a los 12 años empecé a competir”, dijo.

La joven sanjuanense es una gran promesa deportiva dentro de las artes marciales, pues el karate es la primera ocasión que será considerado como un deporte olímpico en la justa de Tokio 2020.



Cuando Xatzi tenía 16 años, comenzó a participar representando a San Juan del Río en competencias estatales, posteriormente logró su pase como seleccionada nacional y se consolidó en la rama mayor donde se mantiene como campeona invicta.



“El año pasado no fui, porque tuve mi examen Ceneval para titularme, soy licenciada en administración de empresas y pues hay factores como la escuela que no se pueden descuidar”, agregó.

Entre los principales logros de Xatzi, se encuentra además de su carrera profesional, que ha sido campeona centroamericana en cuatro ocasiones y medallista panamericana en la categoría mayor; mientras que en 2014 obtuvo el cuarto lugar a nivel mundial.

¿En qué consiste la técnica de kata?

Xatzi explicó que son formas, y requiere de una disciplina muy parecida a la del ballet, porque se tiene que generar una perfección en el movimiento a través de la práctica.



“Al ser de alto rendimiento trabajo con todo un equipo multidisciplinario, como preparador físico, nutriólogo, psicólogo y mi sensei de karate, que sigue siendo mi padre, al que amo y adoro por que sin él no sería quien soy ahora”, dijo.

¿Cuál es la edad ideal para un deportista de alto rendimiento en Karate Do?

Xatzi, explicó que el karate do, en comparación con otras disciplinas donde se privilegia a jóvenes entre los 15 y 18 años como la edad competitiva, es un deporte de contacto y fuerza, pero sobre todo de madurez mental.

“La cúspide de un karateca oscila entre los 28 y 30 años, y yo con 24 años de edad; estoy en la mejor forma física y con ocho años atrás de experiencia”, refirió.

¿Cómo se combinan tus estudios profesionales y el karate?

La joven expresó que durante la universidad, entre 2014 y 2015, cuando se llevaron a cabo los juegos centroamericanos y panamericanos, uno de sus retos era acreditar los exámenes como todos sus compañeros, pese a que tenía poca asistencia a las aulas.



“De un semestre, si fui tres semanas a la universidad fue mucho, y me evaluaban igual, como todos; estuve en la Universidad Anahuac donde tienen una filosofía integral y apoyan al deportista; por eso me reprogramaban exámenes y eso representaba un doble esfuerzo”, agregó.

Destacó que el deporte le permitió costear sus estudios universitarios a través de becas y otros esquemas, que permitieron consolidar su proyecto profesional.

¿Qué es lo que viene par Xatzi Trujillo?

Detalló la deportista que un ciclo olímpico son cuatro años, pero para quienes están en el deporte es un tiempo que se va muy rápido; y en 2016 entró como exhibición el karate do, pero será oficial para las competencias olímpicas de Tokio 2020.

“Yo no he participado en juegos olímpicos por que no era un deporte oficial, pero he participado en cuatro mundiales y estos serán mis primeros juegos olímpicos; viene un ciclo de tres años de juegos centroamericanos en Colombia, panamericanos en Perú y olímpicos en Tokio en el 2020”, explicó.