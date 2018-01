Los riesgo del uso de celular al caminar o manejar vehículo de motor

San Juan del Río, 5 Enero 2018.- Usar el celular mientras vas por la calle puede ser peligroso, ya sea cuando manejas el auto, motocicleta, bicicleta o que seas peatón, supone un riesgo para tu salud, ya que ocasiona distracciones y aumenta la posibilidad de un accidente vial.

Autoridades de seguridad y tránsito, así como servicios de emergencia, refieren que un importante índice de accidentes, se derivan por el uso del celular al momento de ir conduciendo un vehículo de motor.

Y es que hablar o mandar mensaje de texto mientras se camina ocasiona distracciones mayormente cuando se cruza la calle, poniendo en riesgo la seguridad tanto del peatón como del automovilista.

Esta situación también es de manifiesto, al caminar más lento mientras se tiene una llamada, incluso más que cuando se escucha música.

“Es la primera vez que alguien me pregunta si me he caído o golpeado con algo, pero la verdad es que sí me ha pasado; lamentablemente por la urgencia en contestar uno agarra el celular y escribe o llama por teléfono”, comentó Andrés López Jiménez, estudiante.