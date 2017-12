Donde me pongan yo bailo: Fernando Ferrusca Ortiz

San Juan del Río, 14 Dic 2017.- ‘Donde me pongan yo bailo, no tengo ningún problema y si no me se el paso, me lo invento’, respondió categórico Fernando Ferrusca Ortiz, al manifestar que por el momento se encuentra entregado a la encomienda que tiene como secretario de gobierno municipal.

Y es que dijo que desde que el Partido Acción Nacional en el Estado, definió el método de designación para las candidaturas, se han apaciguado las aguas y todos en el PAN se mantienen tranquilos.

Sin embargo apuntó que para el 2018, está seguro que desde la trinchera que le toque, habrá de seguir trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, por el partido al que pertenece para poder seguir sirviendo a la ciudadanía.

El funcionario municipal apuntó que las indicaciones del alcalde Memo Vega Guerrero, a todos los funcionarios de su gabinete, es mantenerse concentrados en sus labores, sin distracciones políticas y esperar a que sea la dirigencia estatal, la que finalmente decida las candidaturas.

“La indicación que tenemos es estar concentrados al cien por ciento en nuestras labores, porque finalmente va a ser el comité ejecutivo estatal quien haga las designaciones correspondientes y entonces estaré atento a ese tema y como lo he hecho de manera personal he estado participando de alguna forma o de otra en cada contienda electoral, desde el 88 hasta 2015 y no tengo duda que en el 2018 habré de estar en la trinchera que me toque estar”.

Fernando Ferrusca, destacó que hoy en día las aguas se encuentran apaciguadas, al considerar que son tiempo de unidad, tiempos de que los militantes del partido acción nacional tienen que estar más conscientes que nunca de la realidad que impera en el país y lo necesario que es mantener la unidad si es que se quiere ganar.

“Primero que al interior de acción nacional estemos unidos, cohesionados, creo que a nivel local se dio una buena muestra el viernes pasado cuando se realizó la posada del comité municipal, donde quedó de manifiesto que hay unidad, que hay ganas de trabajar y salir juntos en el 2018, para trabajar por San Juan del Río y esa es la mayor aspiración que tengo”.

El político panista ni aceptó ni rechazó, que entre sus aspiraciones políticas para el 2018, esté la diputación local por el distrito ocho, San Juan del Río-Amealco.