Delegado reconocen apoyo de infraestructura en La Estancia

San Juan del Río, 12 Dic 17.- El delegado de la comunidad La Estancia, Armando Alegría Feregrino, reconoció que la administración municipal que encabeza el alcalde Memo Vega Guerrero, ha sido una de las que más ha visto por la comunidad, ya que el apoyo se ha gestionado y concluido en obras como drenaje y red de agua potable.

“Yo creo que en unas dos o tres administraciones anteriores no se había visto lo que ahora tenemos, por ejemplo en las colonias nuevas, como Lindavista que la verdad estaba muy abandonada no tenía drenaje, no tenía red de agua, no tenía alumbrado y en estos dos años se ha compuesto”, expresó.



Recalcó que colonias como Lomas y Lindavista son la que han logrado crecer en materia de infraestructura, pues el mismo delegado daba a conocer que actualmente La Estancia tiene poco más de 14 mil habitantes, es decir que es una de las más grandes en población.

“La verdad es que las necesidades son muchísimas, de verdad hay que trabajar mucho le digo yo estoy muy contento porque hemos recibido mucho apoyo”, agregó.

Por su parte, el titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Germaín Gárfias Alcántara, detalló que en la comunidad se realizó obra de gran importancia, como la ampliación de redes y el equipamiento de la planta de tratamiento de agua.

“En algunos casos como en el primer cuadro de la comunidad se realizó la sustitución de la red que se tenía anteriormente que ya daba algunos problemas y se renovó”, dijo.

Reiteró que en algunos casos los recursos que se han utilizado provienen de la cuenta propia, sin embargo y dependiendo de la magnitud de las obras se ha contado con el respaldo de la Presidencia Municipal ya que se han invertido poco más de 4 millones de pesos en la comunidad.

“La planta tratamiento que tiene La Estancia es una de las mejores que tenemos, ya que cuenta con un sistema terciario que nos ayuda a dotar del agua tratada a un fraccionamiento cercano para el riego de áreas verdes”, explicó.

Finalmente el funcionario, dio a conocer que para 2018, se trabajará en la gestión de recursos suficientes para también atender las necesidades de otras comunidades y colonias donde requieren el servicio.