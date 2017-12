Dice adiós a bomberos de San Juan del Río, Rafael Zamorano

San Juan del Río, 8 Dic 2017.- El ahora excomandante del H. Cuerpo de Bomberos, Rafael Zamorano Zúñiga, dijo adiós a la institución en la cual por más de 50 años se entregó para salvar vidas.

Con emotivas palabras para sus compañeros de trinchera y a manera de una nota aclaratoria, recordó el inmenso cariño que desde joven lo llevó a desempeñarse como bombero, una actividad de la cual se despide lleno de orgullo.



“Siempre he sido leal a bomberos, siempre he deseado lo mejor para esta institución, que me ha dado muchas satisfacciones y en los momentos difíciles siempre estuve presente apoyando a bomberos y nunca he bajado la guardia y mi deseo es que siga creciendo pero para eso hay que poner mucho esfuerzo.” expresó.

A su vez realizó un llamado al respeto, a la humildad, integridad y a la verdad; de tal manera que ante este cambio al interior de la corporación del cuerpo de emergencias, sugirió al Jefe Pesquera darle el grado de comandante a Fernando Vázquez Viveros, por su trayectoria y experiencia.



También agradeció a los medios de comunicación por la cercanía con su labor mientras ostentó el puesto de comandante, y a quienes aclaró que después de esta etapa de la cual se despide con mucho orgullo y cariño, buscará un espacio para descansar y disfrutar con sus seres queridos.

“Gracias por todo su apoyo que me han brindado en el tiempo que fui comandante de bomberos, me retiro por diferentes circunstancias, una de ellas es que ya son 50 años de servir y necesito desestresarme y descansar; he servido con mucho orgullo y cariño a esta institución”, dijo.

Finalmente recalcó que ser bombero ha sido su orgullo, y pese a todo lo bueno y malo, siempre se mantendrá en su corazón esta labor a la cual le dedicó la mayor parte de su vida, y en muchos casos también expuso su propia integridad por salvar la vida de alguien más.