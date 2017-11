Realizan conferencia sobre discapacidad visual en San Juan del Río

San Juan del Río, 27 Nov. 17.- En el marco de la Semana de la Discapacidad, el DIF Municipal realizó la conferencia “Calidad de Vida en las personas con discapacidad visual”, a cargo de los especialistas en pedagogía, Rogelio Sánchez Ramírez y su esposa Irma Rocha Sosa, quienes compartieron con el auditorio su experiencia ante la pérdida de la visión.

La pareja, que se conoció durante sus estudios universitario, tiene ya 31 años de casados y actualmente son abuelos de una pequeña bebé; pero su historia va más allá pues Rogelio es una persona invidente, una condición de vida que hasta la fecha no le ha limitado.



“Fuimos compañeros de carrera en la UNAM, estudiamos Pedagogía y yo lo veía y si me sorprendía la manera en que se desplazaba, el vivía muy lejos y a mi lo que me conquistó de Rogelio fue su fortaleza, su dinamismo y esas ganas de salir adelante”, relató Irma Rocha.

Además recalcó que ha sido fundamental el no ver a su pareja con lástima, y Rogelio agregó que de esta manera los familiares también tienen que aprender a asimilar las condiciones de vida.

Durante la conferencia explicaron que la resiliencia en una persona con discapacidad, es dejar a un lado el proceso de victimización para realmente actuar conforme a lo que se puede hacer.

Al cuestionar a la audiencia sobre las cosas que una persona invidente no puede hacer, fueron muy pocas las respuestas, al referir que con el uso de nuevas tecnologías, los ciegos pueden escuchar la lectura de las etiquetas de productos cerrados, saber de qué valor es el billete que tiene en mano, hasta enviar mensajes de texto.

“Hay mucha tecnología para las personas con discapacidad, para los ciegos, mi teléfono tiene un programa para saber los colores, cuando se trata de un teléfono de teclas la colocación de los números es igual en todos los teclados”, explicó.

También refirieron la importancia del uso del bastón blanco, que sirve como una extensión de la mano en contacto con el piso; mientras que una persona que acompaña a un invidente debe caminar un paso adelante para que se perciba si hay desniveles o hay que dar vuelta en algún punto del recorrido.

Si un niño nace con ceguera, se debe de utilizar juguetes con sonido para atraer su atención, y a partir de los cuatro años se le puede iniciar en el uso del bastón, y posteriormente complementar su formación con el uso de braille que consta de 10 signos.

En el caso de los adultos, la experiencia de salir a la calle sin el sentido de la vista despierta otros sentidos como el olfato, el oído, el tacto y el gusto; y respecto a los alimentos se le indica conforme a las horas de un reloj análogo en el plano, en qué parte esta la carne, la sopa o la ensalada.

“Ellos comen al igual que nosotros, que si quieren primero la ensalada, las papas o el guisado”, explicó.

El 81 por ciento de las personas ciegas tiene más de 50 años, y las personas con debilidad visual cuya limitante no es visible para los demás o casos de ceguera adquirida que viven un proceso de duelo y requiere un proceso de aceptación y posteriormente de adaptación tanto para quien tiene la discapacidad como para la familia.

“Yo no aceptaba que me dijeran ciego, y me daba coraje y me daba tristeza y todo pero es lo que hacía, ahora es lo mejor que pueden decirme, y así debe de aceptarse, y esa es la palabra correcta, ciego”, explicó Rogelio.

Finalmente se concluyó que una persona con discapacidad visual debe de recibir un trato lo más normal posible, y recordó que las mejores cosas de la vida suceden sin mirar, como al darle un beso a un ser querido; el llorar, reír y orar son otras de las cosas que se hacen con los ojos cerrados, porque todo es cuestión de actitud.

“Haz el bien sin mirar a quien”, dijo a coro la pareja para cerrar su participación.