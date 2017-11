La violencia a la mujer no se justifica: DIF Municipal

San Juan del Río, 23 Nov 2017.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia ‘Violencia en el Noviazgo’, a cargo de la especialista Pamela Garbus.

Durante la ponencia se dio a conocer que 76% de los jóvenes entre 15 y 24 años han vivido episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo, según la encuesta sobre violencia en el noviazgo (envin 2007).

La presidenta del sistema municipal DIF, María Magdalena Ruiz Pérez, acompañada de María Fernanda I, reina de las fiestas, entre otras autoridades, participaron junto con diversos grupos de instituciones educativas en la conferencia magistral donde se señaló que entre 2010 y 2015 han fallecido en México 78 mil 312 mujeres por accidentes homicidio y suicidio.

De tal manera que la ponente, especialista en psicología, reflexionó sobre que este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública, que afecta ámbitos personales, familiares, escolares y sociales, cada vez con un mayor número de jóvenes; y puntualizó que más del 66 por ciento de las personas han experimentado un episodio de violencia en su vida.

“Una de cada 3 mujeres en el mundo entero ha sido golpeada, forzada sexualmente, o abusada emocionalmente en el transcurso de su vida, una de cada 3 y lo más frecuente es que la violencia sea ejercida por su pareja”, explicó Pamela Garbus.

De acuerdo a la estadística, todo ciudadano ha visto o ha estado en relación con alguna mujer que ha sido violentada, además indicó que el 43 por ciento de las mujeres que han tenido pareja han recibido algún tipo de agresión, de tal manera que las cifras se vuelven alarmantes.

Las especialista puntualizo que en los salones de clase existen muchos casos que viven o ejercen algún tipo de violencia en sus relaciones; sin embargo en muchas ocasiones se consideran casos privados, donde los compañeros no buscan meterse en la vida de los otros y aconsejar sobre la relaciones de los otros, pero cuando existe una situación de riesgo es necesario hablar del tema.

“Ustedes hoy están en condiciones de poder pensar otro tipo de relaciones que el amor no significa aguantar golpes, que no significa que te celen y no te permitan vestirte como te gusta”, agregó.

Durante la ponencia, se realizó la proyección del video musical “Love the way you lie” “Amo la manera en que mientes, que interpreta Eminem y Rihanna; y posteriormente se abrió una dinámica de reflexión en torno al tema de la violencia y la aceptación de este tipo de trato por parte de la mujer.

Cual es la perspectiva social de la violencia: Entre algunas de los comentarios que realizaron los asistentes encontramos:

“Muchas veces siguen un patrón que su abuelita, su mamá o sus hermanos vivieron y que entre más maltratadas más se sienten amadas”.

“Todo esto que se está viviendo al final del día no cambia; se va dejando y las personas dicen está bien porque e es lo que pasa todos los días y es un círculo vicioso donde hay gritos, golpes o incluso amenazas de muerte y después un distanciamiento y regresan”.

“Es un problema de educación, porque también los papás influyen en esto y desde niños se les tiene que enseñar el respeto hacia las mujeres y obviamente también el respeto hacia los hombre, de tal manera que siento que es una falta de valores”.

Luego de la reflexión, la especialista concluyó que este tipo de tendencia es muy característica de México y de América Latina, donde cuanto más se demuestra el amor en la pareja, más conflictiva tiene que ser la relación y eso también indicó que se trata de una cuestión cultural. Mientras que en relación al video, se trata de imágenes que provocan que las parejas “anhelen” una relación así.

“Entonces el amor es esto, y si no hay esto (violencia) entonces no es amor; si no hace esto no le importo porque el novio de mi amiga se enojo tanto porque su compañero de escuela la vio por que tenia falda muy corta y pegó contra la pared y yo, me pongo lo que ponga a mi novio no le pasa nada y no le dan celos y si no le dan celos no me ama”, expresó.

Señaló que diversos autores que han trabajado sobre el tema definen que la Violencia en el Noviazgo es todo acto omisión, actitud o expresión que se genere o tenga el potencial de generar un daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la cual se comparte una relación intima sin convivencia o vínculo parental.

Si el punto es infidelidad recalcó que en más de la mitad de los casos las personas justifican la violencia por un hecho de este tipo, sin embargo hizo énfasis en que de ninguna manera se puede consentir y menos justificar la violencia ya sea física, psicológica o sexual: “Nada justifica la violencia”.

¿Se puede medir la violencia?

En efecto existen diversas intensidades en la agresión que si se trata de violencia física puede ir de jalones, empujones, arañazos, mordidas, hasta que termina con ahogamiento, golpes, acuchilladas; en lo emocional se encuentran la subestimación, la critica en la forma de vestir, hasta la presión de decir que “no sirves para nada o agradece que estás conmigo”; finalmente en violencia sexual se refiere al sometimiento aunque sea su pareja amorosa y obligarla a hacer algo que no quiere.

Eres victima de violencia si:

Intenta controlar tu forma de vestir, hablar o pensar

Trata de cambiar tu conducta

Te crítica constantemente

Exagera tus defectos

Todo el tiempo quiere estar contigo, saber lo que haces y con quién

Trata de controlar tu vida

Consecuencias de la violencia:

Daño físico

Afecta el autoestima

Problemas cognitivo

Depresión o enojo

Abuso de sustancias

Deserción escolar

Embarazo no deseado

Que hacer al detectar actos de violencia:

Pide ayuda familia amigos escuela instituciones

No te culpes

No te avergüences

No te aísles de tus seres queridos

Si notas que una amiga está pasando por una situación así acompañarla a pedir ayuda y no la culpes.

Finalmente hay que señalar que los estudios en los cuales se han basado estas estadísticas, principalmente se realizan cada año, de tal manera que en este se espera tener un panorama más completo del comportamiento de este tipo de situaciones a nivel nacional.