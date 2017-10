Renuncia Tania Paola Ruiz Castro al PRI en Querétaro

San Juan del Río, 30 Octubre 2017.- La ex candidata del Partido Verde Ecologista de México y priísta distinguida en el Estado de Querétaro, Tania Paola Ruiz Castro, presentó de manera sorpresiva su renuncia ante el CEN del PRI.

En un mensaje posteado en su cuenta de Facebook expresa su renuncia a todos sus ‘derechos y obligaciones como priísta’.



“El día de hoy entregué en el PRI Nacional, Estatal y Municipal, un escrito en el que manifiesto mi renuncia a todos MIS DERECHOS Y OBLIGACIONES como PRIISTA, como consejera Nacional, como consejera estatal y como consejera municipal”.

“Les agradezco la oportunidad de conocer a gente maravillosa, inteligente, entregada, pero lo más importante GENTE TRABAJADORA. Soy una mujer de principios, congruente con lo que digo y hago”, refiere el mensaje.

Cabe señalar que hace algunas semanas, cuando se llevó a cabo la renovación del PRI en el municipio, se conoció que Tania Ruiz y su ex esposo Gustavo Nieto Chávez, sostuvieron una acalorada discusión por la disputa de la candidatura para la alcaldía y desde entonces, mencionó que ya no participaría en ninguna candidatura del PRI.

“Para hacer que las cosas sucedan no hay necesidad de salir en la foto hasta adelante, fingir besos o abrazos! Hay que trabajar desde abajo y el día que todos los políticos entendamos esto ese día tendremos un maravilloso gobernante”, refiere en el texto.

Y luego aclara que su decisión de renunciar a su ideología priísta, nada tiene que ver con su afiliación a otro partido político. “No me afiliaré a ningún otro partido!”.

“Le doy las gracias a mis hijos Victoria y Gustavo, a mi papá y a mi mamá y a mis amig@s por abrirme los ojos y apoyarme a dar este gran paso! Y a todos quienes me acompañaron en grandes aventuras de la política GRACIAS por su tiempo y su cariño! La vida nos da muchas oportunidades para demostrar realmente lo que queremos hacer sin necesidad de ocupar cargos políticos por ocuparlos y hoy en este momento estoy comprometida al 100 con los y las Bomber@s!

Gracias de ❤️!

Que tengan una hermosa semana!

Tania

LA CARTA

Dr. Enrique Ocho Reza

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Juan José Ruíz Rodríguez

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Vania Camacho Galván

Presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional

La crisis profunda de la democracia representativa y de los partidos políticos es innegable. Hoy, los partidos no son lo que afirman ser, no hacen lo que dicen y han traicionado sus más nobles principios. Con profunda tristeza y correspondiendo a mi conciencia y valores, presento mi renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional.

Tomo esta decisión después de un profundo análisis, con la convicción de que como ciudadana, como profesionista, como mujer y como madre, no puedo voltear la vista y hacer oídos sordos ante un escenario político que enturbia la democracia y siembra la duda en nuestras instituciones. Es imposible cerrar los ojos ante el desprestigio en que ha caído la clase política.

Si queremos dignificar el quehacer político, hemos de empezar por no ser impasibles ante la ruindad y sinvergüenza de algunos; pues no hay cabida para que se siga defraudando la confianza ciudadana, por lo que comprendo y asumo que tenemos una visión distinta de la policía, de la misión partidista, de la democracia, del servicio público, por lo que decido separar mis pasos del partido que me acogió durante los últimos años en el que procuré siempre colaborar honorablemente.

Renuncio al partido que construyó México, aquel que cimentó los ideales de un pueblo dolido, de una renovación histórica que reconstituyó la Nación; aquel cuya grandeza e ideales terminaron de pisotear a algunos en el desmido de poder y riqueza.

Me voy agradecida con la militancia, con quienes confiaron y siguen confiando en mi persona, profundamente agradecida con los órganos partidistas, con las organizaciones y agrupaciones que en todo tiempo me dieron su apoyo y respaldo, gracias por la oportunidad de haber sido consejera municipal, estatal y nacional, como candidata a diputada federal en alianza, siempre compartiendo experiencias, aportando y aprendiendo de extraordinarios hombres y mujeres.

Seguiré adelante con los proyectos de servicio público y trabajo ciudadano; estos nunca dependerán de mi militancia en cualquier instituto político. Mis motivaciones políticas sustentadas por el espíritu de servicio y la ética política.

Me voy con grandes lecciones y grandes amigos, pero es momento te comprometerme con los valores y principios en los que fui educada; y que hoy forman parte de mi directriz de vida.

Atentamente

Lic. Tania Paola Ruiz Castro