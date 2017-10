Cabrera se adapta a cambios dentro del PAN para 2018

San Juan del Río, 27 Octubre 2017.- El diputado Roberto Cabrera Valencia, consideró que el Partido Acción Nacional (PAN), debería abrirse más a los procesos democráticos y no optar por la designación de candidatos.

Reconoció que la estrategia sí ayuda a evitar desgastes internos, pero también puede ocasionar divisionismo; a pesar de ello, dijo que se mantendrá institucional pues al igual que muchos militantes también tiene interés de seguir sirviendo.

“Para un político no hay cosa más sentida que servir a su pueblo donde nació, yo soy de San Juan del Río y me gustaría mucho que un día me dieran la oportunidad de servir”, subrayó.

Consideró que los panistas deben adaptarse a los tiempos, por lo que es necesario resolver temas como la reelección y la designación. Explicó que dentro del PAN los tiempos y formas han cambiado, con lo que sus aspiraciones ahora son las aspiraciones de Acción Nacional.

“Desde luego que quiero seguir sirviendo a San Juan del Río y a Querétaro, entendemos la Comisión Permanente de la Comisión Estatal ha establecido que el procedimiento de selección será a través de las designaciones, cosa que en lo personal no me parece que sea con el espíritu más democrático de Acción Nacional, pero nos sujetamos a ellas”.

Cabrera Valencia pidió que dentro del organismo político se transparenten los criterio que se utilizarán para la designación de candidatos, pero también que se tome en consideración a las personas que tengan las posibilidades y reconocimiento por el servicio público.

Al hablar sobre la creación del Frente Ciudadano, consideró que es una estrategia efectiva, pues suma los esfuerzos de diferentes fuerzas políticas para alcanzar el triunfo.

Dijo desconocer si esta misma estrategia se aplicará para los municipios durante los próximos procesos constitucionales en Querétaro.