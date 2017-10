Inicia venta de productos por Día de Muertos en San Juan del Río

San Juan del Río, 18 Octubre 17.- Comienza la venta de disfraces, adornos y dulces típicos de temporada del Día de Muertos en las diferentes calles y tiendas comerciales del municipio de San Juan del Río.

Es por ello, que la líder de los comerciantes de la Unión 2 de Noviembre y Fiestas Tradicionales del municipio, dijo que de las 180 personas que conforman la unión, 35 están trabajando en la Plaza las Palomas de Mina 64.

“Nos estamos estableciendo en esta zona todavía y estaremos hasta el 5 de noviembre que es nuestra fecha límite, con un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche; por lo que nuestros 35 comerciantes de la Unión estarán vendiendo diferentes productos tradicionales”, indicó Teresa Paredes López.

Además, destacó que las ventas han estado bajas, ya que solo están surtiendo a las escuelas productos como el papel picado, las calaveritas de cartón, entre otros adornos, sin embargo esperan que a finales de mes la economía de este sector se componga.

Las calaveritas de azúcar y chocolate son elaboradas por las mismas personas de la Unión 2 de Noviembre y Fiestas Tradicionales, que dijeron es lo que más se vende en esta temporada.



Puntualizó que la inversión que realizan los comerciantes es de alrededor de 80 mil pesos, que esperan recuperar antes de la fecha establecida.

Por otra parte, Paredes López señaló que la actual administración municipal les quitó de trabajar en las vías públicas y buscan lugar donde puedan vender sus productos en las diferentes temporadas, ya que no cuentan con áreas establecidas.

“El municipio no nos da permiso, nos quitó de trabajar en las vías públicas, donde hemos estado trabajando por años, como en Plaza los Fundadores; desde que entró esta administración no hemos trabajado en el centro de San Juan del Río y no hay otro lugar donde podamos trabajar”, se quejó.

Para finalizar, agregó que por parte del municipio, se les avisó que apoyarán en lonas y perifoneo para que la gente acuda a los diferentes comercios establecidos en esta zona, pero sobre todo a la plaza Las Palomas que se encuentra un poco escondida.