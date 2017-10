Robo a instalaciones de PEMEX refuerza sospechas contra la paraestatal

San Juan del Río, 13 Octubre 2017.- El secretario de Seguridad Pública, Arturo Calvario Ramírez, dijo que la localización de una toma clandestina -por tercera ocasión- en instalaciones de PEMEX, refuerza las sospechas de que hay participación de la empresa en la comisión de los ilícitos.

Al hablar sobre el trabajo que se concretó durante la madrugada, en la estación de rebombeo ubicada en Paseos de Xhosdá, el funcionario sanjuanense advirtió que la corporación municipal realiza acciones preventivas; sin embargo, de no existir participación por parte de Petróleos Mexicanos, se volverá a presentar el robo de hidrocarburos. “Encontramos en la estación de rebombeo de PEMEX una toma clandestina y esto no hace más que reforzar las sospechas que tenemos sobre la participación de la empresa paraestatal en ese tipo de ilícitos. La policía municipal hace su trabajo pero hay que aclarar que si no hay participación de PEMEX poco se avanzará en este tema”.

Explicó que el día martes acudió a una reunión de seguridad en la Ciudad de Querétaro en donde fue informado sobre el incremento histórico en las carpetas de investigación que se iniciaron en San Juan del Río por delitos vinculados al robo de hidrocarburos.

Año Carpetas Variación porcentual

2012 29

2013 26 -10%

2014 65 +152%

2015 67 +3%

2016 139 +108%

2017 203 +46%

Aclaró que, a pesar de los resultados obtenidos, no es prioridad de la corporación municipal el combatir dichos ilícitos pues al final se trata de delitos federales.

Al respecto del tema también se pronunció el alcalde Guillermo Vega Guerrero quien señaló que los resultados obtenidos durante el presente año superan por mucho las acciones que se emprendieron en las últimas 2 administraciones municipales. “Es muy oportuno preguntar si, en las últimas 2 administraciones pasadas ¿no había robo de hidrocarburo o estaban entendidos con quienes robaban el hidrocarburo?, es una pregunta que nos debemos hacer los ciudadanos sanjuanenses porque es increíble el crecimiento en cuanto al ataque les estamos dando a esta problemática. En 6 años no se tuvo la efectividad que nosotros logramos este año”.