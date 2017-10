Clausura Presidenta del DIF ‘Talleres en tu comunidad’, en San Juan

San Juan del Río, 5 Octubre 17.- La presidenta del DIF estatal Karina Castro de Domínguez y la Presidenta del DIF municipal Male Ruiz de Vega, encabezaron la clausura de ‘Talleres en tu comunidad’, que impulsa la sindica municipal Marcia Solórzano Gallegos.

Se trata de la “Segunda Muestra Gastronómica” que tuvo como finalidad empoderar a la mujer sanjuanense, al referir que a través de este programa se han impartido 2 mil 415 capacitaciones en 45 comunidades y colonias.

Marcia Solórzano Gallegos, dijo que el taller más solicitado ha sido el de cocina, por lo que este año y en conjunto con la Escuela Gastronómica de “D’mont” a cargo de la Chef Lolita Velazquez, fue que se realizó una degustación de los diferentes moles, adobos y pipianes, con ingredientes nacionales y de la región.

“Estoy contenta con la participación que se ha tenido con las mujeres sanjuanenses, esto es parte de lo que venimos aportando y para que ellas tengan conocimiento y puedan generar sus propios negocios de comida”.

En esta muestra estuvieron mujeres de las comunidades de San Germán, Cerro Gordo, San Javier, Nuevo San Germán, La Llave, Laguna de Lourdes, El Organal, Cazaderos, Palomas, San Pedro Ahuacatlán, ente otras.

Se degustaron mole de tamarindo, mole negro a base de huitlacoche, mole blanco que es de piñones y pulque, entre otros ingredientes nacionales o de la región; al igual que carne de conejo, guajolote y pollo.

Además, la presencia de la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, destacó el trabajo de capacitación que tan tenido, es parte del empoderamiento a la mujer para salir adelante. “Cada vez que vengo a San Juan del Río, me siento en casa, el calor de la gente, ver sus sonrisas, eso es lo que me llena de satisfacción y ser parte de este evento, genera que las mujeres si sabemos hacer las cosas, el empoderar a la mujer y no ser blanco fácil, siempre tenemos el valor de salir adelante y más con el apoyo de la familia”, indicó.

De igual forma, la Presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, Male Ruiz Pérez, expresó su agradecimiento y felicitó a las mujeres que han acudido al llamado de este tipo de eventos, ya que es un beneficio para cada una de ellas y sus familias, porque son herramientas necesarias para seguir adelante en sus propios negocios.

Durante el evento se entregó un reconocimiento a la Chef Lolita Velazquez, por compartir sus conocimientos en los talleres realizados en cada una de las comunidades.

Las mujeres de 45 comunidades y colonias, tomaron cursos y talleres de belleza, pintura artística, nutrición, tejido de mimbre, elaboración de helados, cerámica y/o gastronomía.