Preocupa a damnificados validez del seguro por parte de INFONAVIT

San Juan del Río, 1 Octubre 2017.- Supervisores de INFONAVIT realizan trabajos para identificar daños estructurales en las casas del fraccionamiento La Rueda y ofrecen asesoría a las familias sobre los procedimientos administrativos para hacer válido el seguro por daños a los hogares.

Los afectados reconocieron la voluntad de la dependencia federal; sin embargo, la preocupación que tienen es que el personal se centra en hacer inspecciones del inmueble y no llevan un inventario sobre las pérdidas materiales de sus enseres.

“Llegaron a mi casa según ellos para hacer la supervisión estructural, cuando terminaron me explicaron que no encontraron nada. Les pregunté si tendría acceso al seguro, pero dijeron que la vivienda, no presentaba daños en la estructura, por lo que no era susceptible al apoyo”, explicó Fabiola Ruíz quien vive en la calle de El Torno.

Algunos de los vecinos dijeron estar conformes con seguir viviendo en La Rueda, siempre que se tomen las medidas necesarias para que estas inundaciones no vuelvan a ocurrir.



Gabriel Lira, recordó que no es la primera ocasión en que el río se desborda pues hace 9 años ocurrió un fenómeno similar, pero los daños no afectaron a tantas viviendas.

“Yo terminé de pagar mi crédito hace un par de años y la satisfacción de recibir los documentos fue muy grande, por eso no quiero salirme de aquí. Lo que sí quiero es que las autoridades desarrollen infraestructura para que esta desgracia no vuelva a ocurrir”.

Cabe señalar que la Unidad Municipal de Protección Civil en San Juan del Río también realiza revisiones a inmuebles y edificios con el objetivo de identificar daños estructurales en las viviendas.

Fernando Zamorano Estrella, titular de la dependencia explicó que si alguna persona requiere apoyo, puede solicitarlo a la línea de emergencias 911.

“Realizamos 22 inspecciones a edificios y casas, pero no se encontraron anomalías en la estructura. Nosotros no podemos determinar la validez del seguro de vivienda, es un tema que le corresponde a la dependencia federal, lo importante es que el municipio está ofreciendo asesoría jurídica”.