BANAMEX nunca reportó al 911 de asalto en San Juan del Río: Calvario

Especulación supuesto ‘millonario botín’ a Banamex, no han dado cifra hasta que no se haga arqueo.

San Juan del Río, 20 Sep 2017.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Arturo Calvario Ramírez, confirmó que en el asalto a BANAMEX participaron por lo menos tres sujetos armados y otro que los esperaba en un vehículo marca Peugeot color gris, en el que huyeron.

Dijo que presuntamente los delincuentes le habían puesto ‘campana’ a una mujer a la que al momento de ingresar al banco la amagaron y despojaron de 50 mil pesos, sin embargo las impresiones de las cámaras de seguridad proporcionadas muestran que los hampones llegaron hasta las cajas de la institución bancaria.



Testigos presenciales refieren que los sujetos llegaron abriendo fuego y de inmediato se dirigieron a la caja para exigir el dinero en efectivo.

Hasta el momento la policía refiere que hay dos personas aseguradas como sospechosas, ya que no se ha comprobado su participación, sin embargo se dijo que se ha desplegado un operativo para tratar de dar con los delincuentes.

Al mismo tiempo Arturo Calvario Ramírez, indicó que supuestamente el banco accionó la alarma, sin embargo no está enlazada al C4 por lo que no pudo haber una respuesta de acuerdo a lo esperado.

“La alarma no está conectada al C4, el banco dice que cuenta con una alarma, a nosotros nos llega el reporte vía 911 por personas que se percataron y que escucharon las detonaciones”.

Señaló que el tiempo de respuesta fue de seis minutos desde que entró la llamada al 911 y hasta que llegaron a la sucursal de Francisco Villa.

“La alarma de Banamex no está conectada a nosotros, eso es bien importante resaltarlo y pedimos corresponsabilidad de los bancos, se trata del negocio con mayores rendimientos del país y no tienen un elemento de seguridad, no hay absolutamente nadie para cuidar a sus clientes”.

Señaló que ante esta situación y de acuerdo al trabajo que realizan al interior del gobierno municipal, el alcalde Guillermo Vega Guerrero, en la próxima sesión de cabildo habrá de meter una propuesta para obligar a los banqueros y plazas comerciales grandes, a que tengan elementos de seguridad y que sus cámaras estén enlazadas al C4”.

“Tienen que contratar seguridad privada para que estos lugares donde se manejan grandes cantidades de dinero cuenten con seguridad privada que coadyuve con la seguridad pública”.

El funcionario señaló que forzosamente los bancos y placas comerciales deberán conectarse al C4, además de contar con seguridad privada para cuidar a los cuentahabiente.

Explicó que el gobierno municipal no rehúye a la responsabilidad que les implica cuidar la seguridad ciudadana, pero también exigen que tanto los bancos como las plazas cuentes con la seguridad privada para que coadyuven con el municipio.

Por último el jefe de la policía dijo que a través de una sesión de cabildo, el alcalde propondrá se obligue a los bancos y plazas comerciales, que adopten medidas de seguridad privada para proteger a sus clientes.

Se sabe que la única plaza comercial que tiene seguridad privada y que enlaza sus cámaras al C4 es Galerías San Juan.

Protección Civil checó a las personas que estaban en la sucursal y que tenían crisis nerviosa, sin que se hayan registrado lesionados.