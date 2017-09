Gobierno municipal adquirirá patrullas que tenía en arrendamiento

San Juan del Río, 14 Septiembre 2017.- El alcalde Guillermo Vega Guerrero, anunció que las 60 patrullas de la policía municipal que operan bajo el esquema de arrendamiento, serán adquiridas por el municipio, así como 40 moto patrullas nuevas antes de finalizar el año.

El edil apuntó que para ‘callar’ las voces de que al término de la administración su gobierno no dejará patrullas para la seguridad del municipio, es que serán adquiridas.

“Antes de que termine este año las sesenta patrullas adquiridas en arrendamiento van a ser propiedad del municipio de San Juan del Río”.

Memo Vega aclaró que la determinación de su gobierno de arrendar las patrullas, fue debido a que al llegar a la administración sólo había 15 o 20 patrullas en condiciones de servicio para todo San Juan del Río.

“Hoy ese partido que me entregó en quiebra, es el que ha querido hacer parecer que hicimos una mala decisión y no, yo se los vuelvo a decir, no hay nada malo a atrás de eso”.

Explicó que lo único malo es que al llegar le exigieron mayor seguridad, cuando no había infraestructura y muchos de los mandos eran corruptos y corrompidos, vinculados incluso al robo de hidrocarburo.

“Para que estén tranquilos y duerman tranquilos, antes de que acabe este año esas patrullas van a ser propiedad del municipio”.

Se trata de por lo menos 60 patrullas, entre vehículos, camionetas y motocicletas, a las que se les aplicará la depreciación y lo que resulte se pagará, para que sean propiedad de la Presidencia Municipal.

“Lo que urgía cuando yo tomé la determinación de rentar patrullas, era ya tener patrullas en la calle y si yo me hubiera esperado a juntar 20 o 30 millones de pesos, hasta comprarlas, eso se hubiera llevado hasta un año”, subrayó Memo Vega.

“La buena noticias para los que perdían el sueño de que ya no iba a haber patrullas, pues ya en diciembre van a ser nuestras con los esfuerzos financieros que se hacen”.

Destacó se trata de una buena noticia para fortalecer la seguridad en el municipio, ya que a finales de año también habrán de adquirir 40 nuevas moto patrullas, que serán utilizadas en sectores de zona centro y oriente, donde existen más denuncias.

El edil puntualizó que dio las instrucciones de hacer uso de la cláusula que permitía en cualquier momento comprar las patrullas, ya a valor de depreciación, por lo que reiteró que al finalizar el año ya serán del municipio.