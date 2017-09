Concientizan a jóvenes cuidarse frente al volante, en San Juan del Río

San Juan del Río, 11 Septiembre 17.- Se llevó a cabo la conferencia “Salvemos nuestra vida”, expuesta por la periodista Claudia Quijas, acompañada de su hermano Carlos Quijas y el piloto mexicano de automovilismo Luis “Chapulín” Díaz.

El objetivo fue sensibilizar y crear conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de cuidarse; ya que de viva voz los hermanos Quijas dieron sus testimonios que marcaron sus vidas para siempre.

Con una pequeña demostración de qué es lo que sucede cuando un automóvil se encuentra dañado por un choque a causa de los efectos de alcohol en los pasajeros, dieron pauta al comienzo de la conferencia a cargo del piloto Luis “Chapulín” Díaz.

“Estoy contento de venir a San Juan del Río, pero más contento de que con esta conferencia sabrán como cuidarse y poner límites a ciertas cosas cuando se encuentran frente al volante”, señaló el “Chapulín” Díaz.

Uno de los accidente más terribles que tuvo el piloto mexicano fue en Fontana 2000, cuando en una curva su vehículo perdió el control, dando vueltas e impactando con otro, llevándolo por varios metros a una velocidad inimaginable, que partió el carro en dos.

Por fortuna y con el equipo de protección que tenía el “Chapulín”, salió ileso de ese accidente, como lo contó en su testimonio dentro de la conferencia.

“Mi doctor en ese entonces me pedía que me pusiera como un collarín antes de entrar a la pista, yo no quería, ya que era incomodo, pero unos segundos antes de entrar me lo puse, fue lo que me salvó la vida”, externo.

“Salvemos nuestra vida”, nació a raíz de una historia verdadera, Carlos, hermano de Claudia Quijas, sufrió un accidente automovilístico, quedando en estado de coma y cuando los doctores dijeron que tenía muy pocas probabilidades de volver a la vida, despertó.

De ahí, la periodista comenzó a impartir conferencias contando esa historia y sensibilizando a los jóvenes para cuidar sus vidas.

“Cuando pasó lo de mi hermano lo que quise fue platicar nuestra experiencia, y lo hicimos mediante esta conferencia, platicar de todo lo que los jóvenes no tienen ni idea ni noción; de repente cuando somos jóvenes se nos olvida que hay que querernos, hay que cuidarnos, el valor de la familia, como que muchos valores se olvidan por estar en el relajo y crees que a ti nunca te va a pasar nada”, finalizó.