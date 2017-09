Sostiene Memo Vega encuentro ciudadano a dos años de gobierno

San Juan del Río, 5 Septiembre 2017.- El alcalde Guillermo Vega Guerrero, sostuvo un encuentro con más de 6 mil ciudadanos, en el marco de su Segundo Informe de gobierno.

El objetivo fue estrechar un vínculo directo con autoridades auxiliares, asociaciones civiles y sanjuanenses, interesados en las actividades del gobierno local.

Advirtió que, a pesar de los avances obtenidos en infraestructura, sigue habiendo muchos pendientes; sin embargo, dijo que con el apoyo de los ciudadanos se mantendrá el ritmo de crecimiento en el municipio.

El presidente municipal hizo un reconocimiento al trabajo que han realizado los integrantes de su gabinete, así como los miembros del ayuntamiento, pero también agradeció el apoyo e involucramiento que ha tenido su familia durante estos dos años.

“Han pasado casi dos años en los que estoy desempeñando este honroso cargo que ustedes me confirieron como presidente municipal, en los cuales se viven días intensos, llenos de emociones, en los que me mantengo firme gracias a la convicción de que junto con Ustedes (ciudadanos) los cambios son posibles. Me mantengo firme porque sé que vamos por buen camino”.

Vega Guerrero reconoció que, al inicio de su administración, enfrentaron situaciones complicadas por las cuantiosas deudas heredadas; sin embargo, gracias a ejercicios de disciplina administrativa, se consiguió sanear no solo parte de los saldos, sino que además se ha cumplido el 90 por ciento de los compromisos que se generaron en campaña.

Recordó que, en dos años de su gobierno, se han aplicado más de 800 millones de pesos en obra pública, mientras que en las últimas dos administraciones se destinaron 700 millones de pesos.

Advirtió que, solamente para el cierre del presente año, ejercerá 50 millones de pesos en proyectos para mejorar la movilidad de los habitantes en el centro, zona oriente y comunidades.

“Con el esquema de Bienestar hemos beneficiado en el rubro económico, de salud, y educativo a más de 80 mil sanjuanenses en dos años de lo que lleva mi administración. Hoy quiero ratificarles que vamos a seguir trabajando por llevarles beneficios”, puntualizó.