El 60% de chóferes realizan evaluación para el transporte público: ICATEQ

San Juan del Río, 5 Septiembre 17.- Después de la renuencia de algunos chóferes del transporte público a la evaluación para la obtención del tarjetón, alrededor del 60 por ciento de los conductores han acudido al ICATEQ para realizar el trámite.

El director del organismo de capacitación en el plantel de San Juan del Río, Ignacio Rodríguez Durán, indicó que el plazo para que se haga la evaluación obligatoria, concluirá el próximo 30 de septiembre.

Dijo que en el municipio existen alrededor de 2 mil 500 chóferes y que en la medida que van pasando los días, ha estado incrementando la participación de los interesados, ya que de lo contrario no podrán obtener el documento para prestar el servicio.

Apuntó que además de los chóferes de San Juan del Río, taxistas, taxivaneros y del servicio público suburbanos, el ICATEQ también está capacitando a los chóferes del transporte de Amealco y Tequisquiapan.

Rodríguez Durán, manifestó que incluso para apoyar a los chóferes, han estado acudiendo al municipio de Amealco, para aplicar la evaluación en su lugar de origen y de esta manera evitar que tengan mayores gastos.

El funcionario señaló que en cada sesión participan hasta 20 operadores del transporte, en un lapso no mayor a dos horas, por lo que llegan a tener hasta tres sesiones al día.

“Ya está por concluir el plazo y está incrementando la participación, por eso estamos abriendo incluso los sábados para poder atenderlos a todos”.

Reiteró que en el supuesto de que algún chofer no apruebe la evaluación, esto es que quede en ‘semáforo naranja’ podrá hacer una segunda evaluación que tendrá un costo de 150 pesos, sin embargo si el interesado no la aprueba y queda en semáforo rojo, definitivamente indica que no es apto para conducir un vehículo del transporte público y se le negará el tarjetón.

Destacó que la evaluación psicométrica es determinante para que los chóferes puedan laborar en el transporte público, ya que de no aprobarla, quedarán inhabilitados para poder desempeñarse en este sector laboral.

“Quedarían inhabilitados al reprobar la parte psicométrica, porque es muy importante saber si la persona es apta para conducir un vehículo con la responsabilidad que conlleva transportar personas”.

Finalizó al decir que al llegar al ‘semáforo rojo’ ya no hay más oportunidades para presentar otra evaluación y automáticamente quedarían descartados para trabajar en el sistema del transporte público.