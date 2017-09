Mujer asesinada, hermana del abogado David Roque

San Juan del Río, 31 Agosto 17.- La mujer asesinada por su propio hijo en la comunidad de Puerta de Palmillas, era hermana del ex panista y abogado político, David Roque Hernández.

De acuerdo a información que el mismo David Roque publicó en su cuenta de Facebook, la señora María de Los Ángeles, quien fue muerta a golpes en el interior de su vivienda, se trata de su hermana.

La tragedia cimbró a la familia Roque Hernández, sin que se imaginaran que en algún momento uno de los integrantes, fuera el responsable de estos lamentables hechos.

“Disculpen si no contesto mensajes o llamadas estoy pasando lo más cruel que me ha pasado en la vida, el día de hoy asesinaron a mi hermana y les pido me comprendan”, escribió el político en su perfil de redes sociales.

El presunto responsable fue identificado como Iván, de 22 años de edad, quien al parecer utilizó algunos objetos de la cocina para agredir a su progenitora (hermana de Roque) al momento que lo estaba reprendiendo por su mal comportamiento y al parecer consumo de alcohol y drogas.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la fiscalía del Estado, para el esclarecimiento de los hechos.