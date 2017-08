El comercio ambulante, sustento de familias en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 Agosto 17.- El comercio establecido se queja de la invasión de calles del centro histórico y mercados del municipio, sin embargo se trata de una actividad económica que beneficia principalmente a las familias de comunidades rurales.

Madres de familia y personas de la tercera edad, diariamente salen desde su lugar de origen a las calles de San Juan del Río y mercados, para ofrecer productos elaborados en casa, como gorditas, tortillas, dobladitas y algunos otros productos como huevo y legumbres.



La señora María Teresa Ramírez Pérez, que es artesana y viene todos los días a la ciudad desde Santiago Mexquititlan, Amealco, para vender sus productos.

“Desde las 10 de la mañana estoy poniendo mi mercancía en el suelo y a veces me sale para el día, pero en ocasiones no tengo como regresarme y me quedo a dormir afuera de los Portales”.