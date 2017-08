Padres de familia rechazan a nuevos maestros en San Juan del Río

San Juan del Río, 21 Abril 17.- Padres de familia, de la escuela primaria Justo Sierra en La Estancia, salieron a la defensa de siete docentes a quienes -hoy por la mañana- autoridades educativas, pretendían suplantarlos porque no acreditaron el proceso de evaluación.

Representantes de USEBEQ llegaron, a temprana hora, acompañados de un grupo de profesores que cubrirían como “eventuales” los grupos de primaria en tercero, quinto y sexto de primaria en el turno matutino.

Los profesores, a quienes se les acusa de no cumplir con el procedimiento administrativo, fueron convocaron al interior de un salón de clases en donde se les explicó que a partir de este ciclo escolar ya no se les asignaría grupo.

Ante la demora por la reunión (y la sospecha de que algo ocurría con los catedráticos), padres de familia se atrincheraron frente al salón y no permitieron que nadie saliera hasta que se ofreciera una explicación.

Las autoridades educativas ofrecieron sus argumentos; sin embargo, los papás requirieron el escrito legal que acreditaba el procedimiento, pero los representantes de USEBEQ no llevaban a la mano dicho documento.

Ante esta situación, a las 9:30 horas, se retomaron las clases normales con los maestros que venían desde el anterior ciclo escolar, en tanto que los profesores nuevos y los representantes de USEBEQ se retiraron.

“Dicen que vienen a traer un maestro eventual para los alumnos, pero no lo vamos a permitir hasta que no presenten un documento. Además no queremos profesores que después van a quitar en 3 ó 4 meses, los que ya están han dado buenos resultados y queremos que se queden”, explicó Marcela Encarnación presidenta de padres de familia.

Será el martes 22 de agosto a las 7:30 de la mañana cuando -de nueva cuenta- habrá una reunión con representantes de USEBEQ, quienes se comprometieron a presentar la documentación que ampara la sustitución de los docentes.

De acuerdo con algunos padres de familia, mañana se cerrará la escuela y no se permitirá el acceso, hasta que se reconozca el derecho de los 7 profesores que tratan de sustituir.

Cabe señalar que, a la escuela Justo Sierra, acuden poco más de 750 estudiantes en los dos turnos educativos.