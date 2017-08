Vania Camacho asegura que en el PRI no hay fractura

San Juan del Río, 11 Agosto 17.- Aunque dice que no existe fractura al interior del PRI, la dirigente en San Juan del Río Vania Camacho Galván, reconoció que trabajará en un proceso de “cicatrización”.

Al ser cuestionada sobre la inconformidad mostrada por parte de algunos militantes como Ana Lilia Aguirre Alegría o Víctor Rocha, la líder del partido reconoció que “no ha tenido un acercamiento con ellos”, pues ha tenido que atender otros pendientes al interior del partido.

Cabe recordar que al interior del PRI, algunos militantes habían advertido que se registraría una imposición desde la dirigencia estatal para favorecer algunas candidaturas a cargos de elección popular para 2018.

“No tenemos conocimiento, de manera directa, si hay inconformidades o de quiénes se estarían inconformando”. -¿Ya platicaste con Ana Lilia o Víctor Rocha? “Apenas tengo una semana que llevo haciendo este trabajo, nos va a llevar probablemente algunas más (semanas). La idea es platicar con todos incluidos Ana Lilia y Víctor Rocha”.

Aseguró que buscará un acercamiento con todos, a su debido tiempo, y es que por la cercanía con el proceso constitucional debe existir unidad al interior del PRI.

Reconoció que los militantes son importantes, tengan o no inconformidades abiertamente expresadas y es que -dijo- el partido es democrático a las diferentes opiniones, siempre que haya respeto a la institucionalidad.

Negó que hubiera algún tipo de designación, por parte del comité estatal, como en su momento fue señalado por algunos militantes y citó como prueba el hecho de que se permitieron “otros registros”.

"No es una fractura, es simplemente que estamos abiertos a la pluralidad de ideas y no se trata tampoco de que no las existieran. Es un derecho de los militantes el que puedan dar su opinión, la puerta no se le cerró a nadie y más que fractura es la apertura que tiene el partido".