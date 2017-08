Promueve IMSS lactancia materna en San Juan del Río

San Juan del Río, 2 Agosto 17.- En el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan del Río, realizará una serie de actividades para promover y concientizar a las mujeres sobre la importancia de dar leche materna a los bebés.

La directora de la clínica, Juana Angélica García Bonilla, refirió que de manera mensual se registran en promedio 250 nacimientos, de los cuáles solo el 10 por ciento de los bebés no consumen leche materna, derivado de la prescripción médica que dan los pediatras.

“Hace dos años aproximadamente el 70 por ciento de las madres tenían que recurrir a la fórmula, (…) había ciertas prácticas que no eran las más adecuadas en cuanto a fomentar la lactancia materna, (…) era elevado, ahorita yo creo que el consumo de leche que no es materna la tenemos en un alrededor de 10 por ciento y es estrictamente bajo prescripción”, señaló.

De igual forma, refirió que el código internacional de comercialización de leche materna, marca que todas las empresas dedicadas a proveer fórmulas o leches tienen prohibido anunciarse en hospitales, pues el objetivo es que las madres den este alimento de manera obligatoria al menor.

“En el código no se pondrá por encima de la leche materna la comercialización de esta leche, (…) dentro de la unidad no se acepta ninguna fórmula o propaganda, no se acepta regalo de ninguna índole de ninguna empresa que se dedique a comercializar leche materna, esto es un paso importante que dan estas empresas”, apuntó.